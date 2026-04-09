Sale il prezzo del petrolio per la guerra tra Iran e Usa, la tregua non convince: barile oltre i 100 dollari

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Torna a salire il prezzo del petrolio. Dopo il ribasso dovuto alla tregua, la fragilità della stessa ha riportato il prezzo a salire. Il Wti è salito a 101,4 dollari al barile, mentre il Brent è salito del 4,3%, sempre vicino ai 100 dollari al barile. Nel frattempo gli Stati Uniti continuano a esportare la più grande quantità di petrolio di sempre. Sono il primo produttore e quindi, come ha dichiarato lo stesso Donald Trump, quando il prezzo del petrolio sale “noi facciamo un sacco di soldi”.

Prezzo petrolio in salita

Il prezzo del petrolio torna a crescere. Accelera la corsa di fronte alla fragile tregua tra Iran e Stati Uniti. L’energia è in rialzo, con il prezzo del petrolio in aumento.

Il Wti guadagna il 7,4% portandosi a 101,4 dollari al barile, mentre il Brent si avvicina a quota 100 salendo del +4,3% e fissandosi a 98,9 dollari a barile.

ANSA

Crescono anche le quotazioni del gas: ad Amsterdam guadagnano l’1,2% e toccano i 45,88 euro al megawattora.

Prezzo benzina e diesel

Secondo gli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio dei carburanti continua a crescere.

L’annuncio della tregua non ha toccato i prezzi che, in modalità self-service, continuano a essere per la benzina intorno all’1,792 euro al litro, mentre per il gasolio sono pari a 2,184 euro al litro.

Rispetto alla giornata precedente, quindi mercoledì 8 aprile, i prezzi sono addirittura aumentati per il diesel. Sulla rete autostradale il prezzo è ancora più alto, con il diesel che arriva a 2,203 euro al litro.

Perché la tregua è fragile?

La tregua tra Iran e Stati Uniti dell’8 aprile è una tregua definita fragile. Anche se c’è stato un cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, lo stretto di Hormuz (sul quale si basa anche il prezzo di petrolio e gas) è ancora chiuso.

La tregua esiste su carta, ma ci sono nodi irrisolti che la rendono fragile e non totalmente applicata. Il presidente Trump aveva posto come condizione non negoziabile la riapertura completa e sicura dello stretto, ma molte tra petroliere e portacontainer rimangono ferme nel Golfo.

L’apertura o la chiusura dello Stretto dipende anche dalle scelte di Teheran in merito alla propria posizione nell’area. Per esempio, gli attacchi israeliani sul Libano, proprio nel primo giorno di tregua, hanno bloccato le navi nello Stretto.