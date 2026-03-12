Sale sul palco e dice a Meloni "aspetto dimissioni di Mattarella", premier imbarazzata: Digos lo identifica

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un momento di profondo imbarazzo e sconcerto quello vissuto da Giorgia Meloni all’evento organizzato per sostenere il Sì al referendum sulla riforma della Giustizia. Appena salita sul palco del teatro Franco Parenti di Milano, la premier è stata raggiunta da un uomo misterioso che, consegnatole il proprio libro in regalo, ha chiesto apertamente le dimissioni di Mattarella. Il soggetto è stato identificato dalla Digos.

Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, Giorgia Meloni si trovava ospite al teatro Franco Parenti di Milano, in occasione del convegno dal titolo “Sì. Una riforma che fa giustizia”.

Appena salita sul palco, la premier è stata raggiunta da un uomo in giacca e cravatta che, presentandosi come “Musumeci”, le ha consegnato un libro.

A quel punto l’uomo si è avvicinato al microfono e, di fronte all’intera platea, ha affermato: “Aspetto le dimissioni di Mattarella”.

Evidentemente in imbarazzo, Meloni ha per un momento rivolto alla sala uno sguardo incredulo, per dar infine inizio al proprio discorso.

Chi è l’uomo che chiede le dimissioni di Mattarella

L’uomo misterioso è stato prontamente identificato dalla Digos: si tratta di Orazio Maurizio Musumeci.

Qualche ora prima, Musumeci aveva annunciato su Facebook la propria partecipazione all’evento, millantando un previsto “faccia a faccia con la presidente del Consiglio”.

Non è la prima volta che l’uomo si scaglia contro il Presidente della Repubblica, contro cui ha già organizzato una petizione per chiederne la destituzione, addirittura l’impeachment.

A Sergio Mattarella Orazio Musumeci ha anche dedicato un libro (autoprodotto), lo stesso portato in dono alla premier. L’uomo si è anche candidato alla Presidenza nel 2013.

La premier a sostegno del Sì al referendum

Giorgia Meloni è stata ospite alla kermesse di Fratelli d’Italia a sostegno del sì al referendum costituzionale del prossimo 22 e 23 marzo.

“Se non funziona la magistratura tutta la macchina si inceppa. – ha dichiarato – È un potere enorme, ma anche l’unico potere a cui non corrisponde una responsabilità”.

Se la riforma “non passa stavolta”, la premier paventa “correnti ancora più potenti, magistrati ancora più negligenti che fanno carriera, decisioni ancora più surreali sulla pelle dei cittadini”.

Tuttavia, la vittoria del no non la spaventa a livello politico: “Non c’è alcuna possibilità che io mi dimetta, in nessun caso”.