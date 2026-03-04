Sale sull'albero a Montebelluna per potare i rami, 96enne cade da 10 metri e muore sul colpo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

A 96 anni si era arrampicato su un albero, dal quale è caduto morendo sul colpo. Giovanni Dal Canton ha perso la vita a Montebelluna, in provincia di Treviso, dopo essere precipitato da un’altezza di 10 metri mentre era impegnato nella potatura dei rami all’interno del suo giardino.

L’incidente a Montebelluna

L’incidente è avvenuto nella giornata di martedì 3 marzo, intorno alle 16.30, nella residenza di Dal Canton del comune del Trevigiano, in via Ponte di Legno.

Come riportato dalla stampa locale, il 96enne era intento a potare gli alberi del suo giardino e sarebbe caduto dopo essersi arrampicato fino a un’altezza di circa 10 metri.

La caduta dall’albero da 10 metri

Secondo quanto ricostruito, nonostante la scala appoggiata al tronco, l’anziano avrebbe messo un piede su un ramo debole, che si è spezzato sotto il suo peso.

Dal Canton è caduto nel vuoto e nell’impatto con il terreno non ha avuto scampo: il 96enne è morto sul colpo.

I soccorsi e la morte del 96enne

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica di Pedemontana Emergenza odv, ma una volta arrivato sul posto il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano.

Per la mancanza di informazioni sulle condizioni del 96enne, come riferito da La Tribuna di Treviso, in un primo momento sarebbe decollato da Treviso anche l’elisoccorso Leone 1 del Suem 118 di base all’Ospedale Ca’ Foncello, per permettere un trasferimento immediato del pensionato.

L’intervento è stato annullato appena i mezzi via terra hanno comunicato la morte di Dal Canton.