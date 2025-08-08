Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due denunce per porto di oggetti atti ad offendere il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nel pomeriggio e nella serata del 7 agosto a Viareggio e Lido di Camaiore. Un cittadino straniero è stato fermato e identificato dopo essere stato trovato in possesso di una motosega a bordo di un autobus di linea. L’episodio è stato segnalato da alcuni cittadini, che hanno allertato le forze dell’ordine per la presenza di un uomo armato in strada.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta grazie alla tempestiva segnalazione dei residenti e al pronto intervento degli agenti del Commissariato di Viareggio. Nel corso della giornata, la Polizia ha dovuto gestire due episodi distinti ma collegati dal reato di porto di oggetti atti ad offendere, entrambi riguardanti cittadini extracomunitari regolari sul territorio nazionale.

Il primo intervento: denuncia per porto di oggetti atti ad offendere

Nel pomeriggio del 7 agosto, gli agenti della Polizia di Stato di Viareggio hanno indagato in stato di libertà un cittadino extracomunitario di 45 anni. L’uomo, regolarmente residente in Italia, è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. La Polizia non ha fornito ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche che hanno portato al controllo e alla denuncia dell’uomo, ma ha sottolineato l’importanza dei controlli preventivi sul territorio per garantire la sicurezza pubblica.

La segnalazione a Lido di Camaiore e l’inseguimento del pullman

Poche ore dopo, nella serata, un nuovo episodio ha richiesto l’intervento degli agenti. A Lido di Camaiore, in Viale Colombo, alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un uomo di origine straniera che si aggirava con una motosega in mano. La notizia ha immediatamente allarmato i residenti e i passanti, che hanno contattato il Commissariato di Viareggio per chiedere un intervento urgente.

Giunti sul posto, gli agenti non hanno trovato nessuno corrispondente alla descrizione fornita, ma hanno notato un pullman di linea che si stava allontanando in direzione di Viareggio. Insospettiti dalla coincidenza, i poliziotti hanno deciso di seguire il mezzo pubblico per verificare se il soggetto segnalato potesse trovarsi a bordo.

L’identificazione e il sequestro della motosega

La scelta degli agenti si è rivelata corretta: una volta saliti sul pullman, hanno individuato un cittadino marocchino di 43 anni in possesso di una motosega. L’uomo è stato immediatamente accompagnato presso il Commissariato di Viareggio per ulteriori accertamenti.

Dai controlli effettuati, sono emersi diversi provvedimenti a carico del soggetto: un divieto di avvicinamento a moglie e figli, oltre a fogli di via obbligatori emessi da due comuni della Versilia. La motosega è stata sequestrata e il cittadino marocchino è stato indagato in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere.

