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Un arresto per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per danneggiamento aggravato, nella notte del 22 maggio in Salerno. Un cittadino straniero è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti durante un controllo in Piazza Vittorio Veneto. L’uomo è stato poi sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune campano.

Intervento della Polizia: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte del 22 maggio, quando una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Salerno è intervenuta in Piazza Vittorio Veneto per sedare una lite tra due soggetti. Durante le operazioni di identificazione, uno dei coinvolti ha manifestato un atteggiamento particolarmente aggressivo nei confronti degli agenti.

La dinamica dei fatti: lite e aggressione agli agenti

Gli operatori della Polizia di Stato, impegnati nel controllo del territorio, sono stati chiamati a intervenire per riportare la calma tra due persone coinvolte in una lite. Nel corso dell’identificazione, uno dei soggetti ha reagito con violenza, tentando di colpire gli agenti con calci e pugni. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’arrivo di ulteriori equipaggi in supporto.

Resistenza e danneggiamenti: la reazione dell’uomo

Nonostante la presenza di altri agenti, l’uomo ha continuato a opporre una violenta resistenza, arrivando a danneggiare l’autovettura di servizio della Polizia e, successivamente, alcuni arredi degli uffici della Questura. La gravità della situazione ha richiesto anche l’intervento del personale sanitario del 118, che ha prestato assistenza sul posto.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine degli accertamenti di rito, il cittadino straniero è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. All’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha confermato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura del divieto di dimora nel Comune di Salerno.

IPA