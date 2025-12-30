Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un deferimento e una procedura di sospensione della licenza di un locale a Salerno per contrastare la vendita illegale di alcolici a minori. Gli accertamenti sono stati condotti nella serata del 24 dicembre, con particolare attenzione alla tutela dei giovani.

Controlli mirati della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Salerno ha organizzato specifici servizi di controllo, finalizzati a prevenire e reprimere le violazioni in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche. L’obiettivo principale è stato quello di garantire la sicurezza dei minori e il rispetto delle normative vigenti.

Numerosi esercizi pubblici sottoposti a verifica

Nel corso dell’operazione, sono stati controllati numerosi esercizi pubblici dediti alla somministrazione di alimenti e bevande, dislocati nel territorio cittadino. Gli agenti hanno verificato la regolarità delle attività, con particolare attenzione alla vendita di alcolici ai minori.

Somministrazione di alcolici a minori: titolare deferito

Durante uno dei controlli, gli operatori hanno riscontrato la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 all’interno di una delle attività commerciali ispezionate. A seguito dell’accertamento, il titolare dell’esercizio è stato deferito in stato di libertà. Nella stessa occasione, è stata contestata anche la violazione amministrativa relativa alla somministrazione di alcolici a minori di anni 18.

Avviata la procedura di sospensione della licenza

Per l’attività commerciale coinvolta, la Polizia ha avviato la procedura per l’adozione del provvedimento di sospensione della licenza, come previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Questa misura mira a contrastare in modo efficace le infrazioni che mettono a rischio la sicurezza dei minori.

Richiesta di documentazione ai titolari degli esercizi

I titolari degli esercizi controllati sono stati invitati, ai sensi dell’articolo 15 del T.U.L.P.S., a presentarsi presso gli Uffici della Questura di Salerno per esibire la documentazione non disponibile al momento del controllo. In questa sede saranno effettuate le contestazioni di competenza.

IPA