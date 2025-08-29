Salerno, arrestato 27enne: era ai domiciliari ma in casa aveva cocaina

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e il sequestro di cocaina e denaro il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Salerno nella giornata odierna. Un giovane italiano, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato fermato perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto presso l’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti 28 involucri di cocaina e oltre 685 euro in contanti, considerati provento dell’attività illecita.

Operazione della Squadra Mobile: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via nel contesto di un’attività mirata al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti nel territorio di Salerno. Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito una perquisizione locale, disposta dall’Autorità Giudiziaria, presso l’abitazione di N.O., cittadino italiano classe ’97, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Il sequestro: cocaina e denaro contante

Durante la perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto 28 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 8 grammi. Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati sequestrati oltre 685 euro in contanti, ritenuti dagli inquirenti il frutto dell’attività di spaccio. Il materiale è stato posto sotto sequestro e verrà utilizzato come prova nel procedimento a carico dell’indagato.

Perquisizioni estese e precedenti penali

La perquisizione è stata successivamente estesa anche ad altri locali e veicoli nella disponibilità del giovane, ma tali controlli hanno dato esito negativo. N.O., oltre ad essere già sottoposto agli arresti domiciliari, risulta gravato da precedenti per maltrattamenti e stalking, circostanza che ha contribuito ad aggravare la sua posizione agli occhi degli inquirenti.

Le misure adottate e il futuro giudiziario

L’arrestato è stato condotto nuovamente presso il proprio domicilio, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida. La posizione di N.O. sarà ora valutata dal giudice, che dovrà decidere se confermare la misura cautelare o adottare provvedimenti più restrittivi, alla luce dei nuovi elementi raccolti dagli investigatori.

Il contesto: lotta allo spaccio nel salernitano

L’operazione della Squadra Mobile si inserisce in un più ampio quadro di azioni volte a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Salerno. Le forze dell’ordine, anche grazie alla collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, continuano a monitorare il territorio per individuare e reprimere fenomeni di spaccio e criminalità connessa, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

