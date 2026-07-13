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Un deferimento all’Autorità Giudiziaria a Salerno nei confronti di un cittadino straniero, gravemente indiziato del reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’episodio si è verificato il 12 luglio, quando l’uomo è stato fermato nei pressi del centro cittadino dopo una segnalazione relativa a comportamenti minacciosi e danneggiamenti.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è stato effettuato dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato stampa che ricostruisce le fasi dell’operazione e le motivazioni che hanno portato al deferimento del soggetto.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

L’azione della Polizia ha preso avvio a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa. Secondo quanto riferito, un uomo armato di una spranga di ferro avrebbe danneggiato alcune autovetture in sosta e assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di alcuni passanti. Le pattuglie della Sezione Volanti si sono immediatamente dirette nella zona indicata, estendendo le ricerche anche alle vie limitrofe per rintracciare il responsabile.

Il fermo e il sequestro dell’arma impropria

Gli agenti sono riusciti a individuare il soggetto nei pressi del centro cittadino di Salerno. Dopo averlo fermato e sottoposto a controllo, hanno trovato in suo possesso una spranga di ferro, che è stata immediatamente sequestrata e messa in sicurezza per evitare ulteriori rischi per la collettività.

Identificazione e deferimento all’Autorità Giudiziaria

L’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche, è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, in base all’articolo 4 della Legge n. 110/1975. La Polizia ha sottolineato che, allo stato degli atti, il cittadino straniero è gravemente indiziato, ma resta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Precedenti segnalazioni e posizione irregolare

Nel corso degli approfondimenti, è emerso che il medesimo soggetto era già stato segnalato nella notte precedente come presunto autore di un’aggressione ai danni di una donna. Gli ulteriori controlli hanno inoltre evidenziato che l’uomo risultava irregolare sul territorio nazionale. Per questo motivo, è stato condotto presso il competente Ufficio Immigrazione per la definizione della propria posizione amministrativa.

IPA