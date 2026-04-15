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È stata ritrovata e messa in salvo un’anziana di 81 anni che si era allontanata dall’ospedale di Salerno. La donna, affetta da demenza senile, era scomparsa dal pronto soccorso, facendo scattare l’allarme tra i familiari e il personale sanitario. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di rintracciarla e riportarla in sicurezza presso la struttura ospedaliera.

Il caso: anziana scompare dal pronto soccorso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 14 aprile. Presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, una donna di 81 anni, affetta da demenza senile, si trovava al pronto soccorso insieme ai suoi familiari. Dopo alcune ore di attesa, i parenti si sono accorti che la loro congiunta, già in stato confusionale, si era allontanata autonomamente dalla struttura sanitaria.

L’intervento della Polizia di Stato

Ricevuta la segnalazione, la Polizia di Stato – in particolare il personale della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, sotto la direzione della Vice Questore Dott.ssa Lara Cianciulli – è immediatamente intervenuta presso l’ospedale. Gli agenti hanno raccolto tutte le informazioni utili e le descrizioni della persona scomparsa, attivando subito le ricerche tramite la Sala Operativa e avviando un’attività di ricerca capillare sul territorio.

Il ritrovamento dopo 20 minuti

Dopo circa 20 minuti di ricerche, gli operatori sono riusciti a rintracciare l’anziana a diversi chilometri dal luogo dell’allontanamento. La donna è stata trovata mentre vagava a piedi, in evidente stato confusionale. Gli agenti l’hanno soccorsa, rassicurata e riaccompagnata presso il pronto soccorso dell’ospedale, dove è stata affidata nuovamente ai suoi familiari.

La tempestività che ha evitato conseguenze

Il rapido intervento della Polizia di Stato ha permesso di evitare che la situazione potesse degenerare, garantendo la sicurezza della donna e restituendo serenità ai suoi cari. L’episodio mette in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini, personale sanitario e forze dell’ordine in situazioni di emergenza come questa.

Il ruolo della Polizia e la collaborazione con la comunità

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la sinergia tra le diverse articolazioni operative della Questura di Salerno e la tempestività nell’attivazione delle ricerche sono stati determinanti per il lieto fine della vicenda.

IPA