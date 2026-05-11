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Un arresto nella serata del 7 maggio nel centro di Salerno, dove un uomo in stato di agitazione è stato fermato dopo aver danneggiato cassonetti e un motociclo con un bastone. L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre altri reati sono stati contestati a suo carico.

La segnalazione e l’intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando, nella serata del 7 maggio, una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 ha segnalato la presenza di un individuo in evidente stato di agitazione nel centro cittadino di Salerno. L’uomo, secondo quanto riferito, stava utilizzando un bastone per danneggiare alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti e un motociclo regolarmente parcheggiato.

La reazione violenta e la resistenza all’arresto

Gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono giunti rapidamente sul posto, individuando il soggetto segnalato. Alla vista degli operatori, l’uomo ha assunto un atteggiamento ancora più aggressivo, minacciando i poliziotti con un bastone e una bottiglia di vetro. Gli agenti hanno tentato di riportare la calma e garantire la sicurezza delle persone presenti, ma il soggetto ha opposto una forte resistenza, costringendo i poliziotti a intervenire per contenerlo.

Due agenti feriti durante l’intervento

Nel corso delle operazioni di contenimento, due operatori della Polizia di Stato hanno riportato lesioni personali. I feriti sono stati successivamente visitati presso il locale pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.

L’arresto e le accuse

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato, inosservanza dell’ordine del Questore e porto di oggetti atti ad offendere. L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i residenti del centro di Salerno, dove si è svolto l’intervento.

IPA