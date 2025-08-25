Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre persone denunciate e merce rubata recuperata il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato nel centro di Salerno. Gli agenti hanno individuato e fermato due donne e un uomo di nazionalità georgiana, ritenuti responsabili di furti seriali in diversi esercizi commerciali della zona. I fatti si sono verificati nelle ultime ore, quando la presenza rafforzata delle forze dell’ordine è stata disposta per contrastare il crescente fenomeno dei furti nei negozi cittadini.

Controlli intensificati nel centro cittadino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e controllo del territorio, avviato per rispondere all’aumento dei furti registrati nelle ultime settimane nel cuore di Salerno. Gli agenti della Squadra Volante hanno pattugliato con maggiore frequenza le vie dello shopping, con l’obiettivo di scoraggiare i malintenzionati e garantire maggiore sicurezza ai commercianti e ai cittadini.

L’intervento nel negozio e il primo fermo

Le indagini sono partite dopo che il personale di sicurezza di un noto negozio del centro ha notato una donna che si stava allontanando in fretta, spingendo un passeggino. L’allarme antitaccheggio è scattato proprio mentre la donna cercava di uscire dal punto vendita, attirando l’attenzione degli addetti. Dopo averla fermata, è stato scoperto che la donna aveva con sé una borsa in esposizione che non aveva pagato, nascosta tra gli oggetti personali.

Il ruolo della Polizia Municipale e il secondo episodio

Poco dopo il primo episodio, la Polizia Municipale ha individuato nelle vicinanze un’altra donna, accompagnata da un giovane. Entrambi sono stati riconosciuti dal proprietario di un altro negozio come gli autori di un furto avvenuto poco prima. Durante la perquisizione, nello zaino della donna è stata trovata parte della merce sottratta. Gli agenti hanno quindi proceduto al fermo e all’identificazione dei due sospetti, che sono risultati appartenere allo stesso gruppo della donna fermata in precedenza.

La refurtiva recuperata e la denuncia

Tutta la merce rubata è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari, grazie alla tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine. Le tre persone di nazionalità georgiana sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto in concorso. La collaborazione tra Polizia di Stato e Polizia Municipale si è rivelata fondamentale per il buon esito dell’operazione.

L’operazione condotta nel centro di Salerno viene indicata dalle autorità come esempio di buona prassi nella gestione della sicurezza urbana. La sinergia tra Polizia di Stato, Polizia Municipale, commercianti e cittadini ha permesso di ottenere risultati concreti nella lotta ai reati predatori e di restituire un clima di maggiore tranquillità alla città.

