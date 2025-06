Salerno, furto in casa con chiavi bulgare e orologi rubati: arrestato il terzo uomo in fuga da giorni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto della Squadra Mobile della Questura di Salerno, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo napoletano accusato di furto aggravato in concorso. L’operazione è stata condotta nella mattina del 25 giugno, a seguito di un’indagine avviata dopo un furto in abitazione avvenuto in Via Donato Somma.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo arrestato era parte di un gruppo di tre persone che si erano introdotte in un’abitazione attraverso l’effrazione della porta d’ingresso. Durante il furto, i malviventi si erano impossessati di vari monili e orologi. Gli agenti della Squadra Mobile erano riusciti a fermare in flagranza di reato due dei complici, recuperando la refurtiva e rinvenendo attrezzi atti allo scasso, tra cui delle “chiavi bulgare” nascoste nell’auto utilizzata dai sospettati.

La fuga e l’arresto

Il terzo complice, identificato successivamente come il soggetto oggi arrestato, era riuscito a fuggire durante l’operazione. Tuttavia, grazie a successivi approfondimenti investigativi, condotti anche mediante attività tecniche, la Squadra Mobile è riuscita a raccogliere ulteriori prove a suo carico, portando all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare da parte del GIP presso il Tribunale di Salerno.

Prossimi passi giudiziari

Il provvedimento cautelare emesso nei confronti dell’uomo è suscettibile di impugnazione, e le accuse di furto aggravato saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi successive del procedimento. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, prosegue per accertare ulteriori responsabilità e collegamenti con altri episodi simili.

IPA