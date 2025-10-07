Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per furto aggravato a Salerno: un cittadino rumeno di 56 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dagli agenti dopo una segnalazione di furto in corso. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando la Squadra Volante dell’U.P.G.S.P., coordinata dalla Vice Questore dott.ssa Lara Cianciulli, è stata allertata dal numero unico di emergenza 112.

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni predatori che colpiscono la città. Gli agenti sono intervenuti rapidamente presso un noto negozio cittadino, rispondendo a una chiamata che segnalava un furto in atto.

L’intervento degli agenti e la dinamica dei fatti

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato il titolare dell’esercizio, un cittadino cinese di 41 anni. L’uomo ha raccontato di aver notato due persone aggirarsi con atteggiamento sospetto tra gli scaffali del reparto cosmetici. Insospettito, il proprietario ha deciso di monitorare la situazione attraverso le telecamere di videosorveglianza interna. Dalle immagini è emerso che i due individui stavano occultando diversi prodotti all’interno di uno zaino, con l’intento di sottrarli senza pagarli.

La fuga e il fermo

Alla vista del titolare, uno dei due sospetti si è dato alla fuga, portando con sé la refurtiva. Il secondo complice, invece, è stato bloccato prontamente dagli operatori della Polizia di Stato, che sono riusciti a intervenire prima che potesse allontanarsi. L’uomo fermato, un cittadino rumeno di 56 anni, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso.

Le indagini in corso

Le indagini della Polizia di Stato proseguono per identificare il secondo autore del furto, che è riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo degli agenti. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza e raccogliendo testimonianze per risalire all’identità del complice in fuga.

Il profilo del denunciato

L’uomo denunciato, un cittadino rumeno di 56 anni, era già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti legati a reati simili. La sua presenza nel negozio e il modus operandi utilizzato fanno pensare a una certa esperienza nel compiere furti all’interno di esercizi commerciali.

