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Un cittadino statunitense che viveva irregolarmente in Italia da oltre quarant’anni è stato espulso. Il provvedimento è stato disposto dal Prefetto e attuato dalla Questura di Salerno. L’uomo non aveva regolarizzato la propria posizione ed era già destinatario di un precedente ordine di allontanamento.

Salerno, americano espulso dall’Italia dopo oltre 40 anni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Salerno ha portato a termine, il 10 ottobre 2026, l’operazione di espulsione nei confronti del cittadino americano. L’intervento è stato condotto dagli operatori dell’Ufficio Immigrazione, nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare e di esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale.

Le verifiche e la posizione irregolare

Dai controlli effettuati dagli agenti è emerso che lo straniero, pur risiedendo in Italia da oltre quarant’anni, non aveva mai presentato la dichiarazione di presenza richiesta dalla normativa vigente. La situazione di irregolarità è stata ulteriormente aggravata dal fatto che l’uomo era già stato destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, rimasto evidentemente inattuato.

Il provvedimento delle autorità

Alla luce degli elementi raccolti, il Prefetto di Salerno ha adottato un nuovo provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Successivamente, il Questore di Salerno ha disposto l’esecuzione immediata dell’allontanamento, che è stato effettuato tramite accompagnamento diretto alla frontiera.

La Questura di Salerno ha ribadito il proprio impegno nel contrastare l’immigrazione irregolare e nel gestire i fenomeni migratori attraverso un’attività costante di controllo e verifica. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea e di assicurare l’effettiva attuazione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato.

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