Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un sequestro di 18.100 kg di olio d’oliva durante un’operazione condotta dalle forze dell’ordine presso il porto commerciale di Salerno. Il provvedimento è stato adottato nell’ambito di un monitoraggio sui flussi di import/export di olio d’oliva, promosso dalla Cabina di Regia del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno, insieme ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno e al personale dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha effettuato un sequestro probatorio di un container contenente 18.100 kg di olio d’oliva, dal valore di circa 80.000 euro. L’operazione si è svolta presso il porto commerciale della città, nell’ambito di un’attività di controllo sui prodotti agroalimentari destinati all’esportazione.

Le indagini e la scoperta della frode

L’attività investigativa è partita con la richiesta di attivazione del “profilo di rischio” sul carico di olio, destinato al mercato estero, in particolare in Canada. Attraverso analisi di laboratorio, le forze dell’ordine hanno potuto accertare che il prodotto, etichettato e fatturato come olio “extravergine” di oliva, era in realtà olio di oliva “vergine”. Questa discrepanza ha fatto scattare l’ipotesi di frode in commercio a carico del titolare della ditta olearia abruzzese coinvolta.

Etichettatura ingannevole e sanzioni amministrative

Le confezioni sequestrate riportavano l’indicazione di origine UE dell’olio, ma le indagini hanno rivelato che il prodotto era ottenuto da miscele di oli di origine sia UE che Extra-UE. Per questa ragione, oltre alla denuncia penale, è stata contestata anche una sanzione amministrativa di 4.000 euro per violazione delle norme sull’etichettatura e la tracciabilità dei prodotti alimentari.

Le accuse e la convalida del sequestro

Il titolare della ditta abruzzese è stato denunciato alla Procura della Repubblica per frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico mediante induzione in errore del Pubblico Ufficiale. La Procura ha convalidato il sequestro del carico, confermando la gravità delle irregolarità riscontrate.

IPA