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Un arresto per detenzione di arma clandestina nella serata di sabato 9 maggio a Salerno. Un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato fermato dopo aver cercato di disfarsi di una pistola modificata durante un controllo di polizia.

Il controllo della Polizia e il tentativo di fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel quartiere Mariconda, in via Piacenza, nella periferia est di Salerno. Gli agenti della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile, impegnati in una serie di controlli mirati al contrasto del crimine diffuso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato una vettura sospetta con a bordo tre soggetti. Alla vista degli operatori, il conducente ha tentato di eludere il controllo, mentre dal finestrino anteriore lato passeggero è stato lanciato un oggetto, subito recuperato dagli agenti.

Il ritrovamento dell’arma clandestina

L’oggetto recuperato si è rivelato essere una pistola a salve “BBM Bruni mod. 84 cal. 9 PA”, modificata con canna non occlusa e caricatore rifornito con 4 cartucce. L’arma, quindi, risultava idonea all’offesa e la sua detenzione rappresentava un grave reato. Gli agenti hanno immediatamente bloccato la vettura dopo un breve inseguimento, fermando i tre occupanti in via Parmenide.

L’identificazione e l’arresto

Una volta fermati, i soggetti sono stati identificati. Il passeggero anteriore, un uomo di 43 anni originario di Salerno, ha ammesso spontaneamente la responsabilità della detenzione dell’arma e del tentativo di disfarsene, confermando quanto già osservato dagli agenti durante l’operazione. L’evidenza dei fatti ha portato all’arresto immediato dell’uomo.

Le procedure dopo l’arresto

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 43enne è stato condotto presso gli uffici della Caserma “Pisacane” per gli adempimenti di rito. Successivamente, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA