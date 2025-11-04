Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato e deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino marocchino accusato di molestie ai danni di alcune giovani donne. L’uomo, trovato in stato di ebbrezza, è stato successivamente accompagnato presso il Centro di Permanenza di Potenza per il rimpatrio, dopo gli accertamenti sulla sua posizione sul territorio nazionale.

Intervento della Polizia a seguito di segnalazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri la Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Salerno è intervenuta in Corso Garibaldi, nei pressi di un esercizio commerciale. L’azione è stata avviata dopo una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, che indicava la presenza di un uomo extracomunitario in evidente stato di ebbrezza, intento a infastidire i passanti e, in particolare, a palpeggiare alcune giovani donne presenti nella zona.

Fermato il responsabile e messe in sicurezza le vittime

Gli agenti sono arrivati rapidamente sul posto, riuscendo a individuare e fermare l’uomo segnalato. Le ragazze che avevano subito le molestie sono state immediatamente messe in sicurezza dagli operatori di polizia. L’uomo, privo di documenti di identificazione, è stato condotto presso gli uffici della Questura per le procedure di identificazione. Una delle giovani donne coinvolte, accompagnata dai genitori, ha formalizzato la denuncia contro il cittadino marocchino.

Deferimento all’Autorità Giudiziaria e accertamenti amministrativi

Al termine delle procedure di identificazione, il cittadino marocchino è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi. Parallelamente, l’uomo è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno per gli accertamenti relativi alla sua posizione sul territorio nazionale.

Accompagnamento presso il Centro di Permanenza di Potenza

Completate le verifiche amministrative, il cittadino marocchino è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza di Potenza per il successivo rimpatrio. L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Salerno per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ordine pubblico.

