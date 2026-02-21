Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato dalla Polizia di Stato il presunto responsabile di una rete dedita a favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico di Salerno. L’uomo, M.C., è stato posto agli arresti domiciliari su ordinanza del GIP, su richiesta della Procura della Repubblica.

Operazione della Squadra Mobile e Polizia Municipale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata del 20 febbraio il personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, con il supporto della Polizia Municipale, ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di M.C. Il provvedimento è stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica.

Le accuse: sfruttamento della prostituzione e spaccio di droga

L’indagine della polizia giudiziaria, confermata dal GIP, ha individuato M.C. come figura apicale di una rete composta da diversi soggetti, tutti indagati a vario titolo per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e crack. Le attività illecite si svolgevano all’interno di un appartamento situato nel centro storico cittadino, che veniva gestito direttamente dall’indagato.

Gestione dell’appartamento e pubblicità online

Le indagini hanno permesso di accertare che l’appartamento era organizzato secondo regole precise, con turnazioni e tariffe stabilite da M.C., il quale si occupava anche di definire gli orari di ricezione dei clienti. È stato inoltre documentato l’utilizzo di piattaforme online per pubblicizzare l’attività di meretricio, oltre all’adozione di sistemi di pagamento tracciabili come le ricariche postepay per le prestazioni offerte.

