Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini marocchini sono stati rimpatriati per irregolarità sul territorio nazionale e precedenti legati agli stupefacenti. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha eseguito i provvedimenti nella giornata del 6 maggio, come disposto dalla Questura di Salerno.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il rimpatrio è stato effettuato dal personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno. I due cittadini marocchini, risultati irregolari sul territorio italiano, sono stati accompagnati presso l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino, dove sono stati imbarcati su un volo diretto a Casablanca.

I dettagli sui provvedimenti

Il primo dei due cittadini stranieri è stato raggiunto, in data 5 maggio 2026, da un provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno, emesso dal Questore della Provincia di Salerno. Gli accertamenti svolti dagli operatori hanno permesso di appurare che l’uomo aveva a suo carico numerosi precedenti penali, tra cui una condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti.

Il secondo caso: segnalazione Schengen e provvedimento di espulsione

Il secondo cittadino marocchino è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione a seguito di un controllo effettuato dagli agenti della Sezione Polfer di Salerno. Successive indagini hanno evidenziato che a suo carico risultava una segnalazione Schengen per inammissibilità sul territorio nazionale, in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dalle Autorità francesi per reati connessi agli stupefacenti.

Le procedure di rimpatrio

Al termine delle procedure di rito, entrambi i cittadini marocchini sono stati accompagnati presso lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino e rimpatriati nel loro Paese di origine. L’operazione si è conclusa con l’imbarco dei due stranieri sul volo Roma – Casablanca, in esecuzione dei provvedimenti adottati dalle autorità competenti.

IPA