Un arresto e oltre 5,6 chilogrammi di hashish sequestrati nel pomeriggio del 22 ottobre. Un uomo di 49 anni è stato fermato dalla Polizia Stradale di Angri ed Eboli per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo che gli agenti hanno scoperto la droga nascosta nell’auto che guidava. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un servizio congiunto di vigilanza stradale.

Il controllo e la scoperta della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio del 22 ottobre è stato teatro di un’operazione di controllo su strada che ha portato a un importante sequestro di droga. Gli agenti della Polizia Stradale di Angri ed Eboli hanno fermato un’autovettura guidata da un uomo di 49 anni. Durante le verifiche di routine, i poliziotti hanno notato alcune anomalie sulla ruota di scorta del veicolo, che appariva diversa rispetto agli altri pneumatici e non conforme alle indicazioni riportate sulla carta di circolazione.

L’approfondimento dei controlli e il sequestro

Insospettiti dalle irregolarità riscontrate, gli agenti hanno deciso di procedere con un controllo più approfondito. All’interno dell’auto, nascosti con cura, sono stati rinvenuti 56 panetti di hashish, per un peso complessivo superiore a 5,6 chilogrammi. La scoperta ha confermato i sospetti degli operatori, che hanno immediatamente proceduto al sequestro della sostanza stupefacente.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo, che viaggiava da solo al momento del fermo, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Fuorni (SA), dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno reso noto che sono in corso ulteriori indagini per verificare se vi siano altre persone coinvolte o eventuali collegamenti con organizzazioni dedite allo spaccio di droga. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di controlli stradali mirati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti lungo le principali arterie della provincia.

IPA