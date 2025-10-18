Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per tentato furto a Salerno, dove un cittadino marocchino di 23 anni è stato fermato mentre cercava di sottrarre un giubbino da un negozio. L’episodio si è verificato nella serata del 17 ottobre scorso, durante i controlli predisposti per contrastare i reati predatori.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Salerno, impegnati nei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore.

I fatti accaduti in Corso Vittorio Emanuele

Nel corso di un pattugliamento serale lungo Corso Vittorio Emanuele, una delle principali arterie cittadine, un equipaggio della Volante ha notato un giovane extracomunitario che, alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi rapidamente. In quel momento, una commessa del negozio ha iniziato a urlare, chiedendo la restituzione di un giubbino appena sottratto.

Gli agenti sono immediatamente intervenuti, riuscendo a bloccare il ragazzo prima che potesse far perdere le proprie tracce. Durante il controllo, il giovane è stato trovato in possesso del giubbotto, del valore di 119 euro, che indossava ancora con il dispositivo antitaccheggio fissato.

L’identificazione e la denuncia

Il cittadino marocchino, risultato privo di documenti d’identità, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per le formalità di rito. Qui è stato sottoposto a foto-segnalamento e deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di tentato furto.

Contestualmente, è stato avviato anche l’iter amministrativo presso l’Ufficio Immigrazione, come previsto dalle procedure in caso di stranieri senza documenti.

