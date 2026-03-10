Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Salerno, dopo essere stati sorpresi mentre tentavano di introdurre droga nella casa circondariale utilizzando un drone. L’operazione è stata condotta la sera dell’8 marzo dalle forze dell’ordine, in seguito a una segnalazione della Polizia Penitenziaria.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato effettuato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, in collaborazione con il personale della sezione volanti della locale Questura. L’azione è scattata dopo che la Polizia Penitenziaria ha segnalato la presenza di un drone che sorvolava la Casa Circondariale della città.

La fuga e l’arresto

Gli agenti hanno individuato i due sospetti a bordo di un’auto parcheggiata nelle vicinanze del carcere. Alla vista delle forze dell’ordine, i due uomini hanno tentato la fuga, che si è conclusa poco dopo con un impatto contro un altro veicolo in sosta. Durante la corsa, gli arrestati hanno cercato di disfarsi di alcuni involucri, lanciandoli dal finestrino dell’auto.

Il sequestro della droga e del materiale tecnico

Recuperando gli involucri abbandonati, gli agenti hanno rinvenuto circa 800 grammi di hashish, circa 120 grammi di cocaina e circa 15 grammi di crack. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione, tre smartphone con relative schede SIM e caricabatterie, materiale per il confezionamento e attrezzatura tecnica idonea al trasporto della droga tramite drone.

IPA