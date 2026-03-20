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Otto arresti per furto aggravato, spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco: questo il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato a Milano nella giornata di mercoledì 18 marzo. I provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di cittadini stranieri e italiani, tutti con precedenti, in diversi quartieri della città a seguito di indagini e controlli mirati contro la criminalità diffusa.

Maxi operazione contro la criminalità a Milano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’azione degli agenti della Squadra Mobile si è articolata in più fasi coinvolgendo varie zone di Milano e portando all’arresto di tre cittadini stranieri – un 19enne cubano, un 20enne cileno e un 24enne argentino – per furto aggravato in concorso.

I tre, già noti alle forze dell’ordine e irregolari sul territorio nazionale, sono stati sorpresi in flagranza mentre derubavano un anziano passeggero dell’autobus.

Il furto sull’autobus: la dinamica e l’intervento degli agenti

L’episodio si è verificato intorno alle 12 in viale da Cermenate. Gli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile, durante un servizio di controllo, hanno notato i tre giovani scambiarsi segnali d’intesa alla fermata del bus.

Dopo essere saliti sul mezzo e aver raggiunto la fermata di piazzale Bande Nere, i tre sono scesi e si sono posizionati sulla pensilina opposta. Approfittando dell’arrivo di un 78enne con una borsa a tracolla hanno atteso il momento propizio per agire: una volta risaliti sull’autobus, hanno sottratto il portafogli dalla borsa della vittima e hanno tentato di dileguarsi.

Tuttavia il loro piano è stato interrotto dall’intervento tempestivo dei poliziotti, che li hanno bloccati in via delle Tuberose.

Scoperta una centrale di spaccio e armi: arrestato un italiano

Nel pomeriggio, intorno alle 15, l’attenzione degli agenti si è spostata su un appartamento in via Novara, sospettato di essere un punto di detenzione e spaccio di droga. Dopo un appostamento i poliziotti hanno fermato un 54enne italiano, dipendente di un esercizio commerciale della zona, già noto per precedenti penali.

Durante la perquisizione personale e domiciliare sono stati rinvenuti due cellulari, denaro contante per 1100 euro, due involucri vuoti, un’agenda con appunti, un cucchiaio sporco di sostanza stupefacente e, soprattutto, oltre un chilo di cocaina suddivisa in più confezioni, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

La perquisizione si è estesa anche al solaio collegato all’abitazione, dove è stato trovato un sacchetto nero griffato contenente una pistola revolver calibro 38 risultata essere provento di furto, insieme a vario munizionamento. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma comune da sparo, oltre che indagato per ricettazione.

Colpo nei negozi: quattro colombiani arrestati per furti seriali

La giornata di controlli si è conclusa con un’ulteriore operazione avvenuta intorno alle 19 in corso Buenos Aires. Un poliziotto della Squadra Mobile, mentre si recava al lavoro, ha riconosciuto un 31enne cubano già arrestato in passato per furto, intento a incontrarsi con altri quattro cittadini colombiani – tra cui una donna – di età compresa tra 34 e 49 anni.

Il gruppo si è diretto verso un noto esercizio commerciale: mentre il cubano rimaneva all’esterno, i colombiani sono entrati e, con un’azione coordinata, hanno sottratto sei profumi per un valore di 460 euro, distraendo la commessa e occultando la refurtiva in un sacchetto.

Successivamente il gruppo si è spostato in piazza Oberdan, dove i profumi sono stati trasferiti nello zaino della donna 36enne. Non paghi, i cinque hanno tentato un secondo colpo in un altro negozio della stessa via rubando quattro paia di pantaloni e un giubbotto per un valore complessivo di 2600 euro. Anche in questo caso la fuga è stata interrotta dall’arrivo degli agenti della Sesta Sezione, che hanno bloccato i quattro colombiani mentre il 31enne cubano è riuscito a dileguarsi, venendo denunciato in stato di irreperibilità.

Refurtiva recuperata e strumenti per il furto

Durante le perquisizioni personali la polizia ha recuperato tutta la merce rubata nei due negozi, oltre a un uncino metallico utilizzato per rimuovere i dispositivi antitaccheggio e una sacca rigida contenente un involucro schermato. Il 34enne colombiano è stato inoltre denunciato per il possesso di un martelletto frangi vetro e per aver esibito documenti d’identità non conformi agli standard di autenticità.

Conclusioni: la risposta delle forze dell’ordine

Le operazioni condotte nella giornata del 18 marzo testimoniano l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto ai reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti a Milano.

Gli arresti e i sequestri effettuati rappresentano un duro colpo alle bande dedite ai furti seriali e al traffico di droga, restituendo sicurezza ai cittadini e alle attività commerciali della città.

IPA