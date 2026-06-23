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Due denunce e provvedimenti di allontanamento, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato presso l’autostazione di Viale della Pace, dove nella serata di sabato 20 giugno si è verificata una violenta aggressione ai danni di controllori e addetti alla sicurezza di BusItalia. I protagonisti, due cittadini marocchini di 38 e 33 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e sottoposti a foglio di via obbligatorio dal Comune di Padova per 4 anni. L’ufficio immigrazione ha inoltre avviato le procedure per la possibile revoca dei permessi di soggiorno.

Violenza sul bus a Padova

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è consumato nella serata di sabato 20 giugno presso l’autostazione degli autobus di Viale della Pace, nell’area antistante Piazzale Stazione a Padova.

L’intervento degli agenti è stato richiesto a seguito di una segnalazione di aggressione in corso ai danni di personale incaricato della verifica dei titoli di viaggio.

La ricostruzione dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli operatori di BusItalia e dagli addetti alla sicurezza, il personale si trovava presso l’autostazione in attesa dell’arrivo di un autobus proveniente da Sottomarina. Il servizio di controllo era stato predisposto in risposta a una serie di episodi precedenti caratterizzati da minacce, intimidazioni e comportamenti aggressivi nei confronti degli autisti e del personale addetto ai controlli.

All’arrivo del mezzo, i verificatori hanno richiesto ai passeggeri di esibire i titoli di viaggio. Diversi occupanti hanno tentato di sottrarsi al controllo, cercando di abbandonare rapidamente l’autobus senza fornire alcuna documentazione. La situazione è rapidamente degenerata: i verificatori sono stati spintonati e colpiti ripetutamente nel tentativo di forzare l’uscita dal mezzo. Un gruppo composto da circa 10 persone è riuscito a guadagnare l’uscita, continuando a mantenere una condotta minacciosa e aggressiva nei confronti del personale presente.

Mentre la maggior parte dei soggetti si è allontanata, due cittadini stranieri sono rimasti sul posto e hanno proseguito l’azione violenta. In particolare, il 33enne marocchino, con il braccio destro ingessato, ha utilizzato il gesso come corpo contundente per colpire gli operatori, mentre il 38enne si è scagliato contro un addetto alla sicurezza, colpendolo al volto.

L’intervento della Polizia e l’identificazione

Sul posto sono intervenute tempestivamente 3 pattuglie delle Volanti della Polizia di Stato. All’arrivo degli agenti, la situazione era ancora particolarmente concitata: uno dei soggetti, il 38enne, si trovava a terra, cosciente ma agitato, mentre il 33enne era poco distante.

Gli agenti hanno raccolto la testimonianza del referente del servizio di verifica di BusItalia, che ha ricostruito dettagliatamente quanto accaduto pochi minuti prima.

Gli operatori della sicurezza privata hanno tentato di contenere il soggetto più aggressivo per impedirgli di proseguire l’azione violenta e di arrecare ulteriori danni. Anche una volta immobilizzato a terra, il cittadino straniero ha continuato a dimenarsi energicamente, opponendo resistenza e cercando ripetutamente di liberarsi, provocando escoriazioni e lesioni agli addetti che stavano tentando di contenerlo in attesa dell’arrivo della Polizia.

Solo con l’arrivo delle Volanti la situazione è tornata progressivamente sotto controllo. Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno permesso di raccogliere numerosi elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto e di individuare le specifiche responsabilità dei due cittadini marocchini coinvolti.

Le denunce e i provvedimenti amministrativi

I due aggressori sono stati accompagnati presso gli Uffici della Questura e identificati come cittadini marocchini di 33 e 38 anni, entrambi con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. Il 33enne annovera inoltre precedenti per reati in materia di immigrazione.

Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale. Durante le procedure di identificazione e controllo, i poliziotti hanno rinvenuto nello zaino del 33enne un cacciavite a stella, del quale il soggetto non era in grado di giustificare il possesso. L’oggetto è stato immediatamente sequestrato e il 33enne è stato denunciato anche per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Il foglio di via e le misure di prevenzione

Alla luce della gravità dei fatti, delle modalità particolarmente aggressive della condotta tenuta, del contesto di forte allarme sociale e dei precedenti emersi a loro carico, il Questore della Provincia di Padova Marco Odorisio ha disposto nei confronti di entrambi il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Padova per la durata di 4 anni.

Parallelamente, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha avviato tutte le necessarie valutazioni amministrative per la possibile revoca dei rispettivi titoli di soggiorno.

IPA