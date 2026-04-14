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Due giovani sono stati denunciati per procurato allarme e violazione di domicilio dopo essere stati sorpresi sul tetto del Duomo di Como. I ragazzi, residenti a Brescia e Milano, sono stati identificati grazie alle indagini della Polizia e deferiti alle rispettive Procure. L’episodio è avvenuto domenica mattina, quando una turista polacca ha segnalato la loro presenza alle forze dell’ordine.

Col drone sul tetto del Duomo di Como

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella mattinata di domenica, quando una turista di nazionalità polacca ha contattato la Sala Operativa per segnalare una situazione insolita: due giovani si trovavano sul tetto del Duomo di Como, muovendosi in modo pericoloso lungo il perimetro e raggiungendo la Torre del Palazzo del Broletto.

La segnalazione ha immediatamente attivato le Volanti della Polizia, supportate dagli operatori della Digos e della Polizia Scientifica della Questura di Como, che si sono recati sul posto per verificare la situazione.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Al loro arrivo, gli agenti non sono riusciti a rintracciare subito i due giovani segnalati. Tuttavia, il personale della Digos di Como ha avviato un’attenta attività investigativa, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Grazie a questo lavoro è stato possibile ricostruire l’intera dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dei due ragazzi coinvolti: un diciottenne residente a Brescia e un diciassettenne residente a Milano, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti di Polizia.

Il materiale fotografico e la denuncia

Una volta individuati, i due giovani sono stati fermati dalla Polizia e hanno consegnato spontaneamente tutto il materiale fotografico in loro possesso, che comprendeva anche riprese effettuate con un drone.

Dopo aver raccolto le prove, la Digos di Como ha deferito i due ragazzi in stato di libertà: il diciottenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Como, mentre il diciassettenne è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. Entrambi dovranno rispondere delle accuse di procurato allarme e violazione di domicilio in concorso.

Le conseguenze dell’episodio

L’episodio ha destato particolare preoccupazione sia per la pericolosità delle azioni compiute dai due giovani, che hanno messo a rischio la propria incolumità salendo sul tetto di uno dei monumenti più importanti della città, sia per il potenziale allarme generato tra i cittadini e i turisti presenti in zona.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini, come dimostrato dalla segnalazione tempestiva della turista polacca, che ha permesso di intervenire rapidamente e di ricostruire i fatti.

Le accuse e le possibili sanzioni

I due giovani dovranno ora rispondere delle accuse di procurato allarme e violazione di domicilio, reati che prevedono sanzioni significative e che sottolineano la gravità del gesto compiuto.

Le rispettive Procure valuteranno la posizione dei ragazzi, tenendo conto anche della loro giovane età e dei precedenti di Polizia già registrati a loro carico.

IPA