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Due fratelli panamensi di 17 anni e 15 anni sono stati denunciati per rissa, interruzione di pubblico servizio, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale a seguito di un grave episodio avvenuto ieri sera a Begato, quartiere di Genova. I giovani sono stati anche sanzionati per ubriachezza e sottoposti a ulteriori indagini per altri reati, dopo essere stati fermati dalla Polizia di Stato in seguito a una lite scoppiata a bordo di un autobus di linea. L’intervento è stato reso necessario per garantire la sicurezza dei passeggeri e del conducente, che è stato minacciato e successivamente trasportato in ospedale.

La ricostruzione dei fatti a Genova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, quando la sala operativa della Questura ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte dell’autista di un autobus della linea 670.

A bordo del mezzo, tre giovani stavano litigando animatamente e avevano già provocato danni alla vettura. L’autista, preoccupato per la sicurezza dei circa 20 passeggeri presenti, ha deciso di fermare la corsa in via Linneo, invitando i passeggeri a scendere.

Minacce e danneggiamenti a bordo del bus

I tre giovani coinvolti nella rissa sono rimasti a bordo del bus, nonostante l’invito a scendere. In particolare, il fratello maggiore, di 17 anni, ha minacciato l’autista per costringerlo a riprendere la corsa, mentre il minore, di 15 anni, ha infranto un finestrino utilizzando il martelletto frangi-vetro di emergenza, che aveva precedentemente divelto dalla sua sede.

L’autista, visibilmente scosso e minacciato, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale per accertamenti.

L’intervento delle volanti e la fuga dei responsabili

Tre volanti dell’UPGSP sono giunte rapidamente sul posto, ma nel frattempo i presunti autori si erano dati alla fuga in direzione monte. Gli agenti hanno avviato una ricognizione dell’area e sono riusciti a individuare e fermare i due fratelli, che si erano nascosti tra le auto in sosta.

Al momento del fermo, i giovani si trovavano in stato di alterazione alcolica e hanno assunto un atteggiamento aggressivo, arrivando a minacciare di morte gli agenti intervenuti.

Condotta aggressiva anche in ospedale

I due minori sono stati accompagnati al pronto soccorso in codice verde a causa di alcune ferite riportate durante la rissa. Anche all’interno dell’ospedale, i fratelli hanno continuato a mantenere un comportamento irrispettoso e provocatorio nei confronti delle forze dell’ordine, insultando gli agenti davanti al personale sanitario.

Dopo essere stati dimessi con due giorni di prognosi, sono stati condotti in Questura per le procedure di rito e affidati alla famiglia, che è stata identificata anche per le procedure di risarcimento dei danni causati.

Le accuse e le sanzioni a carico dei minori

I due fratelli panamensi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni per rissa, interruzione di pubblico servizio, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Il maggiore è stato inoltre denunciato per violenza privata, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata, mentre il minore dovrà rispondere anche di danneggiamento aggravato e possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Entrambi sono stati sanzionati amministrativamente per ubriachezza.

Misure di prevenzione e indagini in corso

La Questura ha avviato l’istruttoria per l’applicazione delle misure di prevenzione previste dalla cosiddetta “legge Caivano”, finalizzate al contrasto della devianza giovanile.

Resta salva la presunzione di innocenza degli indagati fino a sentenza definitiva. Proseguono inoltre le indagini per identificare il terzo soggetto coinvolto nella rissa, grazie all’intervento della Polizia Scientifica, all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte sul posto.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti di Genova, soprattutto per la giovane età dei protagonisti e la gravità dei comportamenti messi in atto. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per prevenire e contrastare fenomeni di devianza e violenza tra i più giovani.

IPA