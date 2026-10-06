Salim El Koudri attentatore di Modena tenta il suicidio in carcere, fuori pericolo dopo l'episodio in cella

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Salim El Koudri, accusato dell’attentato di Modena del 16 maggio, ha tentato il suicidio in carcere ingerendo farmaci. È stato ricoverato e non sarebbe in pericolo di vita. La vicenda arriva dopo la perizia che lo ha ritenuto capace di intendere e volere al momento dell’attacco, mentre restano aperti gli accertamenti sul movente e sulle sue ricerche online.

Tentato suicidio per Salim El Koudri

Salim El Koudri ha ingerito una quantità di farmaci con l’obiettivo commettere suicidio mentre è detenuto a Modena. Il 31enne è stato successivamente trasferito in ospedale, dove è stato appurato che le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.

L’episodio, confermato dall’Ansa, arriva a pochi giorni dalla discussione della perizia psichiatrica sul suo stato mentale. El Koudri è accusato di essersi lanciato con una Citroen C3 contro i passanti nel centro di Modena, travolgendo otto persone.

ANSA

Una delle persone coinvolte, Monica Esposito, 55 anni, è morta dopo circa due mesi di ricovero. Un’altra donna, turista tedesca, ha riportato l’amputazione di entrambe le gambe. Dopo la corsa dell’auto, El Koudri era sceso dal veicolo e aveva anche ferito con un coltello un uomo che aveva cercato di fermarlo.

El Koudri: “Sapevo che quel giorno morivo”

Nei giorni successivi all’arresto, erano emerse alcune frasi pronunciate da El Koudri durante il colloquio con il suo avvocato Fausto Gianelli. Il racconto dell’uomo, secondo il legale, appariva confuso e frammentario.

Una delle dichiarazioni più significative era stata: “Sono uscito perché quel giorno morivo. Non volevo fare del male a nessuno”. Il 31enne aveva inoltre raccontato: “Andavo più forte che potevo”.

Quando il suo avvocato gli aveva riferito della gravità delle conseguenze dell’investimento e delle condizioni delle persone coinvolte, compresa la donna che aveva perso le gambe, avrebbe reagito dicendo: “Che cosa tremenda”.

Le condizioni psichiche e la perizia

L’aspetto psichiatrico ha accompagnato l’inchiesta fin dalle prime ore. El Koudri, italiano di origine marocchina, nato in provincia di Bergamo e residente a Ravarino, era già conosciuto dai servizi di salute mentale. Secondo quanto riferito nei giorni immediatamente successivi ai fatti, dal 2022 era stato seguito per problemi psichici.

La perizia disposta dal gip di Modena ha però portato a una conclusione decisiva sul piano giudiziario. I consulenti hanno riconosciuto l’esistenza di un disturbo psichiatrico, ma hanno ritenuto che questo non compromettesse la capacità di intendere e di volere di El Koudri nel momento in cui aveva investito i passanti.

La conseguenza è particolarmente rilevante per il procedimento: El Koudri può quindi affrontare il processo. Attualmente è accusato di strage aggravata dalla morte di Monica Esposito. L’aggravante del terrorismo, al momento, non è stata contestata, e anche la premeditazione è stata esclusa nell’ambito della valutazione finora emersa.