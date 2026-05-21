Salim El Koudri, l'audio della sorella in lacrime: "Non so se riuscirò a guardarlo, ma gli vorrò bene"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La sorella di Salim El Koudri, il 31enne che si è lanciato con l’auto sulla folla in centro a Modena, ha chiesto scusa alle persone coinvolte e alle loro famiglie. “Non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace, ogni pensiero è per i feriti“, ha detto. Sul fratello: “Non possiamo neanche smettere di volergli bene, lo andremo a trovare ma non sappiamo quando…non so neanche se riuscirò a guardarlo negli occhi“.

L’audio della sorella di Salim El Koudri in lacrime

Le parole della giovane sono contenuto in un audio diffuso dal legale di Salim El Koudri, Fausto Gianelli.

“Non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace. Ogni pensiero, ogni pensiero è rivolto ai feriti alle loro famiglie e a chiunque abbia vissuto e assistito all’incubo di sabato”, ha detto la donna.

Questa è la prima volta che la sorella di El Koudri, il 31enne che sabato in pieno centro a Modena si è scagliato contro la folla a tutta velocità, parla di quanto accaduto.

“Non so se riuscirò a guardarlo negli occhi”

Per quanto riguarda il fratello ha spiegato: “Non possiamo neanche smettere di volergli bene, lo andremo a trovare ma non sappiamo quando. Non so neanche se riuscirò a guardarlo negli occhi”.

Su Salim poi ha aggiunto: “Mai, mai, mai in vita mia avrei immaginato un qualcosa del genere. Nessuno, nessuno, né i miei genitori, nessuno perché è sempre stato bravo, il primo della classe, studioso, preciso, ordinato, sia lo studente che il figlio perfetto. Non abbiamo captato, non abbiamo visto che qualcosa è cambiato in lui”.

E ancora: “Nell’ultimo periodo abbiamo notato che era combattuto, era diverso, ma pensavamo fosse il dispiacere di non trovare lavoro a trent’anni”.

“Siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuti insieme e non abbiamo mai avuto problemi con i vicini, in generale, con tutti, con qualunque persona che abbiamo incontrato nella nostra vita. Stavamo bene, non capisco cosa sia successo non riesco a capire” aggiunge la giovane”, ha aggiunto la sorella.

Il pensiero ai feriti e alle loro famiglie

Oltre a non trovare spiegazioni per la follia commessa dal fratello, la sorella di Salim El Koudri ha più volte rivolto il pensiero ai feriti e alle loro famiglie.

“Non facciamo altro che pensare alla signora che non potrà più camminare, alle famiglie distrutte, ma anche le persone che hanno assistito. E’ orribile, è orribile”, ha ripetuto.

“Io non riesco a immaginare quanto possa essere doloroso. È difficile, non ci sono parole giuste da dire non cosa, cosa si può dire… mi dispiace, non sarà mai abbastanza… non sarà mai abbastanza mai”, ha aggiunto in lacrime.