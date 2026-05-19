Salim El Koudri "sente le voci del Diavolo che gli parla", all'avvocato ha detto che "il carcere è giusto"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Salim El Koudri, il 31enne nato a Bergamo da genitori di origine marocchina, arrestato dopo essersi lanciato con l’auto sulla folla a Modena, aveva "manie di persecuzione". L’uomo, come raccontato dal suo avvocato, sentiva la voce del Diavolo che gli parlava". Il legale ha aggiunto che verrà chiesta una perizia psichiatrica. Nel frattempo, non ha risposto alle domande del gip, dicendo all’avvocato che "è giusto che io sia in carcere" e che gli "dispiace che sia finita così". Lo stesso legale ha proseguito dicendo che il suo assistito alterna momenti di lucidità a frangenti in cui dice ancora "di sentire voci del Diavolo che gli parla".

Salim El Koudri e un "manifesto disturbo psichiatrico"

Fausto Gianelli è l’avvocato di Salim El Koudri, il 31enne nato a Bergamo da genitori marocchini che sabato si è lanciato con l’auto a tutta velocità sulla folla in via Emilia a Modena.

A Mattino Cinque, il legale ha spiegato che El Koudri è "evidentemente era una persona con un grossissimo e manifesto disturbo psichiatrico".

Inoltre, ha detto, "è assolutamente incapace di ragionare e di capire, non dico di spiegare quello che ha fatto – perché giustificazioni non ne posso immaginare – ma neanche di raccontarlo e capirlo".

El Koudri e la voce del Diavolo

Il legale ha parlato delle manie di persecuzione del 31enne che è stato arrestato. Negli ultimi tempi scriveva cose come "il Diavolo mi perseguita, ce l’hanno tutti con me".

Fausto Gianelli ha spiegato chiaramente poi che il suo assistito "sentiva voci, come quella del Diavolo che gli parlava: inquadrare e dare una spiegazione logica a queste frasi è difficile".

"Bisogna capire se questa persona deve stare in un carcere o in una struttura psichiatrica", ha sottolineato l’avvocato.

Voci che continua a sentire in carcere, secondo quanto riferito dall’avvocato all’Adnkronos che lo ha descritto come un ragazzo "alterato", che mostra segni di "dissociazione" e che alterna "momenti di lucidità, per cui ricorda il pin del cellulare e lo fornisce alla Procura, a frangenti in cui dice di sentire voci del Diavolo che gli parla. Ho chiesto che in carcere un medico possa stabilizzare le sue condizioni, quindi solo dopo possiamo pensare di farlo rispondere in un interrogatorio e chiedere la perizia psichiatrica".

Verrà chiesta la perizia psichiatrica

L’avvocato ha chiarito che la perizia psichiatrica non verrò chiesta in questa fase: "Ci sono indagini in corso che sono molto efficaci e veloci, io chiederò che ci sia un medico che lo visiti perché lui ha bisogno di essere stabilizzato, di riprendere quelle terapie che faceva in passato e che poi ha sospeso anche perché in questo modo si possa discutere e ragionare con lui anche per chiedergli spiegazioni".

La perizia psichiatrica verrà comunque valutata più avanti: "Credo lo valuterà anche la procura. Ci stiamo rendendo conto che abbiamo davanti un soggetto in cui il disturbo psichiatrico è palese e quindi una perizia ci deve aiutare a capire cosa c’è e cosa c’è stato nella mente di questa persona", ha detto Gianelli.

Di fronte alla domanda se con la perizia si possa arrivare a dichiarare l’incapacità di intendere e di volere di Salim El Koudri, il legale ha voluto chiarire un aspetto.

"Adesso è prematuro dirlo, io dico una cosa visto che ci sono state anche alcune giustificabili polemiche per la gravità e l’orrore di quello che è accaduto", ha precisato. "Noi purtroppo non riusciremo a ridare la vita precedente alle persone coinvolte e ferite ma dobbiamo cercare di capire".

Esclusi terrorismo e radicalizzazione islamista

Il legale ha poi detto che "giustamente la pista del terrorismo è stata esclusa perché lui non ha nessun rapporto, neanche a livello di navigazione Internet, con organizzazioni".

Inoltre El Koudri "non è più credente e praticante, non frequentava la moschea da tempo" e, ha aggiunto, dal 2022 non ha più fatto cenni al cristianesimo.

Gianelli ha detto di aver parlato con la sua famiglia (che ha definito "esemplare e da sempre inserita") e accennato al fatto che El Koudri "aveva la frustrazione del lavoro", anche se, ha concluso, "è ovvio che quella non sia stata la causa".

"Giusto che io sia in carcere"

Detenuto in isolamento nel carcere Modena, avrebbe detto all’avvocato che "è giusto che io sia in carcere" e che "mi dispiace davvero che sia finita così".