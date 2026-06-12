Sallusti contro Silvestri del M5S per la frase su Meloni e le ginocchiere, "cretino del giorno"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il deputato del M5S Francesco Silvestri è stato travolto dalle critiche dopo il discorso scandito alla Camera in cui, rivolgendosi a Giorgia Meloni, ha dichiarato: “Lei non ha raddrizzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda”. La frase è stata da molti definita sessista e offensiva. Silvestri ha usato l’immagine delle ginocchiere per sostenere che, a suo avviso, l’attuale governo ha troppa sudditanza politica nei confronti di Trump e Netanyahu. Tra coloro che hanno criticato apertamente il parlamentare pentastellato c’è il giornalista Alessandro Sallusti che ha definito Silvestri il “cretino del giorno”.

Silvestri e la frase contro Meloni sulle ginocchiere, Sallusti duro: “Cretino del giorno”

“Metto le mani avanti in caso di querela e trascrivo dal dizionario: “Cretino, persona sciocca che agisce con evidente stupidità”. Almeno in questo senso al deputato Francesco Silvestri, grillino della prima ora, si addice la definizione di cretino del giorno per l’insulto a sfondo sessuale pronunciato ieri alla Camera nei confronti di Giorgia Meloni”. Così Sallusti in un editoriale scritto sul quotidiano Libero.

Il giornalista ha poi menzionato una celebre massima di Franz Kafka che scrisse che “un cretino è un cretino, due cretini sono due cretini. Diecimila cretini sono un partito politico”.

Sallusti ha anche citato Roberto Gervaso il quale sosteneva che “nessuno è abbastanza intelligente per dimostrare a un cretino che è un cretino perché i cretini non sanno di essere cretini”. Poi l’attacco a Silvestri che “si è rifiutato di scusarsi, ha provato a cavarsela con il classico “sono stato frainteso””.

La menzione alla dichiarazione di Maurizio Landini

Nell’articolo è stato anche fatto riferimento a quanto detto da Maurizio Landini nell’ottobre scorso, il quale, ospite da Giovanni Floris a “DiMartedì”, definì Meloni “una cortigiana di Trump”. Anche in quel caso infuriò la polemica.

“Insultare sessualmente la prima donna presidente del Consiglio della storia repubblicana è insomma diventato un tratto della sinistra, la stessa sinistra che se uno chiama “presidente” o “avvocato” una donna urla al sessismo e chiama i carabinieri”, ha proseguito Sallusti.

Inoltre il giornalista ha criticato l’opposizione in quanto “non si è vista neppure una smorfia di disapprovazione per le parole del Silvestri, anzi sono prevalsi gli ammiccamenti per la divertente battutona”.

La provocazione su Laura Boldrini

A questo punto Sallusti si è chiesto che cosa accadrebbe se dicesse che “Laura Boldrini è una cortigiana che si mette a 90 gradi munita di ginocchiere davanti ai leader di Hamas”. “Potrei cavarmela con uno “sono stato equivocato” o verrei processato sulla pubblica piazza prima e nei tribunali poi?”, ha continuato il giornalista.

“Ovvio che la risposta esatta è la seconda ma neppure questo paragone li convincerà a desistere in base al noto principio del grande Ennio Flaiano: “La madre dei cretini è sempre incinta””, ha concluso.

La risposta di Meloni a Silvestri

In aula la premier ha così replicato all’attacco del deputato del M5S, dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue: “Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c’è una donna che è arrivata dove è arrivata senza mai indossare delle ginocchiere, senza favoritismi e senza scorciatoie”.

“Vi dà fastidio che la prima donna presidente del Consiglio sia arrivata dalla destra perché voi non siete stati capaci di proporla”, ha concluso Meloni.