Salma di Daniele Compatangelo rientra in Italia, i dubbi della mamma sulla morte: "Non sappiamo nulla"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Rientrerà in Italia il 2 settembre la salma di Daniele Compatangelo, il giornalista morto il 20 luglio scorso a Washington. Il giorno dopo si terranno i funerali a Roma, poi il 50enne, per anni corrispondente per La7 e Tv2000, sarà sepolto in Piemonte. Sbloccato il rimpatrio dopo un lungo stallo, la madre ora chiede chiarezza su come è deceduto il figlio: “Della sua morte non sappiamo niente“.

Salma di Daniele Compatangelo rientra in Italia

A oltre un mese dal decesso è stato sbloccato il rimpatrio della salma di Daniele Compatangelo, il corrispondente morto all’età di 50 anni lo scorso 20 luglio a Washington.

Come riporta Repubblica, il corpo del giornalista rientrerà in Italia il prossimo 2 settembre. Il giorno dopo, alle 11, si terranno i funerali alla Chiesa degli Artisti a Roma.

ANSA

Poi la sepoltura nelle montagne piemontesi, a Sauze di Cesana, dove Compatangelo tornava ogni anno.

I dubbi della madre sulla morte del giornalista

“Il letto di camera sua era rotto, il materasso appoggiato al muro, sul suo corpo non c’erano segni di percosse. A parte questo non so nulla sulla morte di mio figlio”.

Così la madre di Compatangelo Renata Freccero, docente dell’Università di Torino in pensione, racconta al Secolo XIX tutti i suoi dubbi sulla morte del giornalista.

Nell’intervista, rilasciata poche ore prima che venisse sbloccato il rimpatrio, la donna ha raccontato le difficoltà riscontrate nell’interfacciarsi con la burocrazia italiana e statunitense e il lungo stallo sul rimpatrio.

Per oltre un mese la salma di Compatangelo è rimasta sotto sequestro in una cella frigorifera, mentre le autorità Usa proseguivano con gli accertamenti.

Anche l’Ambasciata italiana non ha ricevuto informazioni, dice Freccero, ad eccezione del documento del decesso, in quanto Compatangelo è cittadino americano da quindici anni.

“Non so nulla sulla morte di mio figlio”

La donna chiede trasparenza tra Washington e Roma e chiarezza sulla morte del figlio, per anni corrispondente dalla capitale Usa per La7 e Tv2000.

Un detective americano “ha parlato di un probabile infarto ma ad oggi, dopo oltre un mese dalla tragedia, non abbiamo alcuna notizia”, afferma Freccero.

Il 50enne però “stava bene, non ha mai avuto problemi di salute, e curava la sua alimentazione”, racconta.

L’incertezza ha portato a pensare anche a scenari più inquietanti, come l’ipotesi dell’avvelenamento, considerata la vicinanza di Compatangelo a Donald Trump e al segretario di Stato Marco Rubio.

“Forse le autorità Usa hanno dei dubbi, pensano sia stato avvelenato”, ha detto Freccero.

Compatangelo, che lavorava anche per alcuni media statunitensi, era l’autore dello scoop sull’attacco di Trump a Meloni.

“Intorno a Daniele c’era molta invidia, tanti erano gelosi del suo contatto diretto con il presidente”, racconta la madre.