Salme fatte a pezzi nei cimiteri di Roma per trasferire i resti dai loculi agli ossari, 7 licenziamenti in Ama

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nei cimiteri Flaminio e Maccarese di Roma sarebbero stati disseppelliti dei corpi dai loculi. Le salme sarebbero poi state fatte a pezzi e gettate in un ossario. Lo sostiene la municipalizzata Ama che ha condotto un’inchiesta interna, successivamente trasmessa al sindaco Roberto Gualtieri e alla procura, che ha aperto un’indagine per fare chiarezza sulla vicenda dai contorni ‘horror’.

Cimiteri a Roma, corpi non decomposti fatti a pezzi e trasferiti negli ossari

L’inchiesta, come riferisce il quotidiano La Repubblica, è iniziata lo scorso luglio, quando la municipalizzata che si occupa anche dei servizi cimiteriali ha svolto controlli a campione. E da quei controlli è emerso un quadro che ha fatto scattare il licenziamento di sette dipendenti. Per altri quattro c’è stata la sospensione. I fatti si sarebbero verificati nei cimiteri Flaminio e Maccarese.

Dall’inchiesta interna è trapelato che alcuni lavoratori avrebbero chiesto denaro per far risultare come già mineralizzate alcune salme che in realtà non lo erano, così da poterle mettere negli ossari.

ANSA

Quello che i rilievi hanno accertato è che alcuni corpi non ancora decomposti sarebbero stati considerati come se lo fossero. Ma perché sarebbero stati compiuti simili gesti? Per comprendere lo scenario bisogna guardare alle norme e alle procedure che regolano i cimiteri. E ai costi dei loculi e degli ossari.

Cosa dicono le norme e le procedure cimiteriali

Secondo le norme, a distanza di trent’anni dalla tumulazione in un loculo oppure a distanza di dieci anni dall’inumazione, ossia quando il cadavere viene seppellito sotto terra, è previsto il disseppellimento.

I resti, al termine del processo di decomposizione, vengono prelevati e trasferiti nell’ossario. Prima di effettuare questa operazione, gli addetti avvisano le famiglie dei defunti.

Ci sono casi in cui, trascorsi gli anni indicati nelle norme, i corpi non sono ancora completamente decomposti. Quando si verifica ciò, si deve attendere. E l’attesa ha implicazioni economiche perché si deve continuare a pagare per la tumulazione o l’inumazione del proprio familiare. Anche l’ossario ha dei costi, ma inferiori.

L’indagine si focalizza su questo punto. Secondo l’inchiesta dell’Ama, alcuni dipendenti avrebbero fatto sparire alcuni corpi non decomposti dai loculi, facendoli a pezzi per poi certificare che le salme erano già mineralizzate. Dunque pronte per essere messe nell’ossario.

L’Ama ha licenziato sette dipendenti e ne ha sospesi quattro

La vicenda ha ancora molti punti oscuri. Si sta anche cercando di capire se esistessero accordi con impresari funebri compiacenti.

Nel frattempo l’Ama ha adottato provvedimenti disciplinari, licenziando sette dipendenti e sospendendone quattro.

Così la municipalizzata in una nota: “Con i provvedimenti adottati, Ama conferma il massimo rigore a tutela della maggioranza dei lavoratori onesti e professionali e nel contrasto a ogni violazione delle procedure, a tutela della correttezza del servizio, dei cittadini e della dignità dei defunti e dei loro familiari”.

Ora la palla passa alla procura. Spetterà agli inquirenti risolvere il caso dei cimiteri e capire se dietro ai corpi non del tutto decomposti ma dichiarati mineralizzati ci fosse un giro di denaro.

Il sindaco di Fiumicino: “Le famiglie hanno il diritto di sapere”

“Ho appreso con preoccupazione delle irregolarità emerse nell’ambito delle operazioni cimiteriali e dei conseguenti provvedimenti adottati da Ama, che riguarderebbero anche il cimitero di Maccarese – ha dichiarato il sindaco Mario Baccini. – Pur trattandosi di una struttura di competenza di Roma Capitale, il cimitero di Maccarese è da sempre un punto di riferimento per la nostra comunità e vi sono sepolti moltissimi cittadini di Fiumicino.”

“Per questa ragione ritengo doveroso che il nostro Comune chieda immediatamente ogni elemento utile a fare piena chiarezza, nel rispetto degli accertamenti dell’Autorità giudiziaria e della riservatezza delle persone coinvolte”, ha aggiunto il primo cittadino.

E ancora: “Ho pertanto disposto che venga inviata una richiesta formale a Roma Capitale e ad Ama affinché sia possibile conoscere l’estensione temporale e quantitativa delle anomalie riscontrate, verificare se e in quale misura abbiano interessato defunti e famiglie del Comune di Fiumicino e conoscere le misure adottate per garantire la piena regolarità delle operazioni”.

“Su una materia così delicata non servono allarmismi né conclusioni anticipate. Le famiglie hanno diritto di sapere che i propri cari sono stati trattati nel pieno rispetto delle norme e della dignità che deve essere sempre garantita ai defunti. Il Comune di Fiumicino seguirà gli sviluppi della vicenda e, per quanto di propria competenza, sarà al fianco dei cittadini che dovessero risultare interessati.” ha concluso il sindaco.