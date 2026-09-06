Salme scambiate in obitorio a Firenze e funerali annullati, rabbia della famiglia: "Trovare i responsabili"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un presunto errore all’obitorio dell’ospedale Careggi di Firenze ha sconvolto la famiglia di Leonardo Bonazzi, 87 anni, morto pochi giorni fa: la sua salma sarebbe stata scambiata con quella di una donna e avviata per errore alla cremazione. La scoperta è avvenuta soltanto pochi minuti prima del funerale, quando parenti, amici e conoscenti erano già arrivati in chiesa per l’ultimo saluto.

Firenze, scambio di salme in obitorio

A raccontare quanto accaduto è Bernardo Bonazzi, figlio dell’anziano, al quotidiano La Nazione. Il funerale era previsto nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi, sempre a Firenze.

Ma una decina di minuti prima della cerimonia, Bernardo ha ricevuto una telefonata dalla Fratellanza Militare: gli è stato chiesto di recarsi urgentemente negli uffici di piazza Santa Maria Novella per una comunicazione importante.

Bernardo si è quindi allontanato pensando a qualche intoppo burocratico. Poi la doccia fredda: la salma del padre era stata scambiata con quella di un’altra persona ed era stata cremata per errore il giorno prima.

“Mi hanno detto che il babbo era stato cremato per sbaglio, non volevo crederci. A quel punto la Fratellanza Militare ha chiamato i servizi cimiteriali del Comune per capire cosa fosse accaduto e poi mio cugino ha avvertito i carabinieri”, ha raccontato al quotidiano.

È poi seguito un carosello di telefonate e verifiche per cercare di ricostruire cosa non abbia funzionato nei controlli fino a portare allo scambio di salme.

Il dolore per lo scambio

Il signor Bonazzi è amareggiato: “Non mi hanno dato l’opportunità di rivedere mio padre per l’ultima volta, di dargli l’estremo saluto, di celebrare in sua memoria una messa in suffragio”, ha raccontato al quotidiano.

L’urna, secondo quanto riferito dalla famiglia, riporta ancora il nome della donna con cui la salma sarebbe stata scambiata. Ora si trova sotto chiave nel Tempio Crematorio di Trespiano. Ed ora è la donna ad essere in attesa della cremazione.

La famiglia si rivolge a un legale

Ora la famiglia Bonazzi ha deciso di rivolgersi a un avvocato e starebbe valutando se procedere o meno sul piano penale e civile.

Il signor Bernardo, però, ha un pensiero anche per gli altri familiari coinvolti nello scambio: “Mi dispiace per la famiglia della donna, che si ritrova con le ceneri di mio padre”.