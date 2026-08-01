Salmo nella bufera dopo il video contro le creme solari: "Usate e il risultato è che ho il cancro alla pelle"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Dopo quelle di Debora Rasio, nutrizionista e specialista in Oncologia, anche le parole di Salmo sono destinate a far discutere e non poco. Il rapper, al secolo Maurizio Pisciottu, ha infatti rivelato sui social di avere un cancro alla pelle che, nonostante l’operazione, si sta ripresentando. E la colpa, secondo il cantante, è tutta delle creme solari: “Ho messo le creme e il risultato è questo”. Sul web, dopo la pubblicazione del video, numerosi utenti lo hanno attaccato.

Salmo e il cancro alla pelle

Salmo è venuto allo scoperto in un video su TikTok. Il 42enne di Olbia, infatti, riprendendosi col volto in primo piano, ha svelato di essere affetto dalla malattia.

“Cancro della pelle, questo è il contenuto del seguente video”, ha esordito, per poi dare un suo punto di vista.

ANSA

E nel corso della disamina, il rapper ha svelato: “Molti diranno, tu che c’entri? Carcinoma basocellulare, mi è stato asportato e questa è la cicatrice”, ha detto facendo uno zoom sulla ferita.

E purtroppo per il cantante la situazione sembra richiedere un nuovo intervento: “Sta ricrescendo”.

L’attacco alle creme solari

Nel corso del video, però, Salmo ha parlato della teoria “di una dottoressa della quale non farò il nome”, con chiaro riferimento a Debora Rasio.

Parlando di ciò che la dottoressa aveva detto, Salmo ha spiegato che ci sarebbero molte teorie sul cancro della pelle e sugli “effetti devastanti delle creme solari”.

E lui, per esperienza personale, è di questo partito: “Purtroppo io come tanti ho messo le creme solari e il risultato è il cancro della pelle”.

La reazione e le critiche social

Un video che ha portato con sé numerose polemiche.

Diversi, infatti, gli utenti arrivati sotto al post social di Salmo, attaccando il rapper.

“Spero tu sia ironico“, ha scritto un utente, mentre un altro ha sottolineato: “Questa disinformazione è intollerabile, senza creme sarei già dentro a un pezzo di legno”.

Altri ancora: “Salmo io ti adoro, ma in questa disinformazione non avresti dovuto cascarci”.

Il precedente di Debora Rasio

Torna quindi in auge l’attacco social alle creme solari di Debora Rasio, che negli scorsi giorni era andata contro le creme protettive considerate anzi causa di “aumento del rischio di tutti i tumori della pelle, soprattutto del melanoma”.

Un video che aveva provocato tantissime critiche, così come quelle sotto a quello di Salmo.

Cos’è il carcinoma basocellulare sul viso

Il carcinoma basocellulare, che viene spesso chiamato anche basalioma, è il tipo più comune di tumore della pelle. Ha origine nelle cellule basali, che si trovano nello strato inferiore dell’epidermide e hanno il compito di produrre nuove cellule cutanee man mano che quelle vecchie muoiono.

Quando compare sul viso, la causa è quasi sempre legata all’esposizione cumulativa e prolungata ai raggi UV della luce solare. Essendo il viso la parte del corpo costantemente esposta al sole durante tutto l’arco della vita, rappresenta la sede di gran lunga più frequente per lo sviluppo di questo tumore.

Se noti sul viso una lesione nuova, un brufolo anomalo o una crosticina che non guarisce nel giro di 3-4 settimane, la cosa più saggia da fare è prenotare una visita dermatologica.