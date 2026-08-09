Salmo ricoverato in ospedale a Catania dopo il caso creme solari e tumore, "Non voglio tirarmi indietro"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il cantante Salmo è stato ricoverato in ospedale a Catania per “problemi di salute”. A comunicare la notizia è stato lo stesso rapper sardo, che sui social network ha chiarito di stare “meglio” e di avere l’intenzione di salire sul palco per i concerti in programma il 9 agosto nella stessa Catania e l’11 agosto a Palermo. Alcuni giorni fa, il cantante era finito nella bufera per aver raccontato di aver avuto una recidiva di un carcinoma basocellare, affermando: “Ho messo le creme solari e il risultato è il cancro della pelle”.

L’annuncio di Salmo sul ricovero in ospedale

L’annuncio del ricovero in ospedale di Salmo è arrivato nel pomeriggio di sabato 8 agosto sui profili social del cantante.

Il rapper ha scritto: “Sicilia, io ci sono, non voglio tirarmi indietro! Stanotte mi hanno ricoverato per problemi di salute, ora sto meglio e da domani salirò di nuovo sul palco. Grazie ai ragazzi del pronto soccorso del policlinico San Marco di Catania”.

Nel suo post, Salmo ha ricordato i concerti previsti il 9 agosto a Catania e l’11 agosto a Palermo, confermati nonostante i recenti problemi di salute e il ricovero in ospedale.

Perché Salmo è stato ricoverato in ospedale a Catania

Nel dare l’annuncio del suo ricovero in ospedale a Catania, Salmo non ha specificato i “problemi di salute” di cui ha sofferto.

Tra i commenti al post di Salmo, una fan ha raccontato al recente concerto a Roccella, nella serata del 7 agosto, il cantante “ha spaccato” e “non sembrava affatto stesse male“.

Salmo e il cancro alla pelle: bufera per le parole sulle creme solari

Non è noto, al momento, se esista un collegamento tra il recente ricovero in ospedale di Salmo e quanto da lui stesso raccontato nei giorni scorsi: il cantante sardo aveva reso noto di essere alle prese con una recidiva di un carcinoma basocellare.

In un video aveva detto: “Nell’ultimo periodo ho visto dei reel di una dottoressa che parlava degli effetti devastanti delle creme solari e della pelle esposta al sole. Molti hanno varie teorie, molti dicono che il vero problema del cancro alla pelle sia dovuto al cibo che mangiamo. Ora voi direte ‘Tu che c’entri con questa storia?’. Purtroppo, io come tanti ho messo le creme solari e il risultato è il cancro della pelle, carcinoma basocellare. Questa è la cicatrice, mi è stato asportato e ora sta ricrescendo“.

Sidemast, Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, lo scorso 28 luglio aveva tenuto a precisare in una nota stampa che è “evidente e innegabile che i raggi UV siano cancerogeni e la principale causa di tumori della pelle“. “Negarlo è mistificazione e follia”, si legge nel comunicato.

Sidemast ha sottolineato ancora: “È inoltre importante ribadire che non esistono evidenze scientifiche che dimostrino un effetto cancerogeno delle creme solari“.