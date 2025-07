Salmone affumicato Despar richiamato per rischio Listeria, i lotti interessati dal ritiro dai supermercati

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il ministero della Salute ha ritirato alcuni prodotti del marchio Despar. Si tratta di un salmone norvegese affumicato a rischio per la sospetta presenza di Listeria monocytogenes. Per i consumatori, l’avviso è di restituire la confezione al punto vendita da cui è stato acquistato.

Salmone affumicato ritirato

Con la nota del 4 luglio 2025, il Ministero della Salute ha richiamato un prodotto a rischio. Si tratta del salmone norvegese affumicato del marchio Despar. Il tipo di richiamo è molto ampio, tanto che sulla nota è indicato come lotto di produzione “qualsiasi numero di lotto”.

Ulteriori dettagli utili per identificare la confezione sotto richiamo: leggere il nome o la ragione sociale dell’Osa a nome del quale è prodotto e commercializzato, in questo caso Despar Italia S.C. a r.l., via Cristoni 82 – 40033 Casalecchio di Reno.

Ministero della salute Salmone ritirato

Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è invece RS 06026, con sede a Nova Industrijska Zona bb, Krnjesevci, in Serbia. Occhio anche al nome del produttore: Kistal So d.o.o. Natural Fish.

Altri dettagli per riconoscere la confezione

Ci sono una serie di dettagli che possono aiutare a comprendere se si è acquistato il lotto sotto richiamo. Si tratta di dettagli tecnici e di dettagli estetici.

Come dettagli tecnici, ricordiamo che il lotto di produzione sotto richiamo è “qualsiasi numero di lotto” e, per la data di scadenza (termine minimo di conservazione), è indicato “qualsiasi scadenza”. Utile è invece la descrizione peso-volume dell’unità in vendita: confezioni da 50 g, 100 g e 200 g.

Come dettaglio estetico, la confezione si presenta blu e bianca, con il prodotto visibile attraverso una finestra trasparente a forma di salmone. La scritta è bianca sulla parte blu, in corsivo, e si legge “salmone norvegese”. Sopra la scritta compare il marchio Despar e sotto è raffigurato un esempio di utilizzo del prodotto con del pane.

I motivi del richiamo

Dalla nota si evince che il richiamo è dovuto, per ragioni precauzionali, alla sospetta presenza di Listeria monocytogenes. È già accaduto di recente, sempre in un caso di ritiro per del salmone.

Nelle avvertenze è stato quindi informato il consumatore che il prodotto non è da considerare sicuro e che va restituito al punto vendita da cui è stato acquistato.