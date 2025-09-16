Salmone affumicato KV Nordic ritirato per listeria, richiamato il lotto 486238 dai supermercati

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato un salmone affumicato dai supermercati. Si tratta di un prodotto di KV Nordic e il motivo è la presenza di un lotto contaminato da Listeria Monocytogenes. Quello segnalato è il numero 486238.

Qual è il lotto con Listeria

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto, considerato a rischio microbiologico, il 12 settembre 2025 per la presenza del batterio Listeria monocytogenes.

Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è PL32081801 e che il salmone è stata prodotto da Koral SA, in uno stabilimento in Polonia.

Ministero della Salute

Una delle confezioni di salmone oggetto del ritiro da parte del Ministero della Salute

Le confezioni interessate sono quelle che hanno la data di scadenza fissata al 4 ottobre 2025.

Cosa fare se si è acquistato il salmone richiamato

Se avete acquistato uno dei prodotti del lotto in questione, la raccomandazione del Ministero della Salute è di non consumarne il contenuto.

Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Cosa si rischia con la listeriosi

Tutti i dettagli sull’infezione da batterio Listeria monocytogenes – Listeriosi – sono riportati sul sito del Ministero della Salute.

Si tratta di un batterio molto diffuso nell’ambiente, in grado di resistere anche alle basse temperature.

Il rischio infezione riguarda soprattutto i soggetti fragili: donne incinte, anziani, neonati e persone immunodepresse, che potrebbero sviluppare una forma grave della malattia a prescindere dalle quantità di cibo contaminato ingerito.

Il consiglio è consumare i cibi dopo la cottura, visto che il batterio non sopravvive, e soprattutto tenerli separati da altri cibi durante le fasi di preparazione: il batterio, infatti, può comunque contaminare cibi già cotti.

Gli alimenti a rischio sono diversi, tra cui:

latte

verdura

formaggi molli

carni poco cotte

insaccati poco stagionati