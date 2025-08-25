Salmonella in un hotel di Murcia in Spagna, oltre 100 turisti intossicati: decine di ricoverati

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vomito, diarrea e dolori addominali. Oltre cento persone, in gran parte turisti, sono rimaste intossicate a causa della salmonella in un hotel nella zona di Murcia, in Spagna. Secondo quanto emerso, l’intossicazione avrebbe avuto origine da un pranzo per gli ospiti dell’albergo. Per oltre venti persone, tra cui diversi bambini e un neonato, è stato necessario il ricovero in ospedale.

Focolaio di salmonella in un hotel in Spagna

L’episodio è avvenuto in un hotel nella località turistica de La Manga del Mar Menor, nella zona di Murcia, sulla costa sud-est della Spagna.

Una intossicazione alimentare causata dal batterio della salmonella ha coinvolto oltre cento persone, per la maggior parte turisti ospiti dell’Hotel Cavanna.

iStock

L’allarme è scattato nella giornata di sabato 23 agosto, quando i primi turisti hanno iniziato ad accusare i primi sintomi, come vomito, diarrea, dolore addominale e febbre.

Oltre 100 turisti intossicati

Inizialmente si pensava a 28 persone coinvolte, ma il numero è salito in maniera esponenziale nella giornata di domenica, quando molti altri ospiti dell’hotel hanno evidenziato sintomi riconducibili all’intossicazione da salmonella, fino a superare il centinaio.

L’assessorato regionale alla Sanità ha reso noto che gli esami microbiologici effettuati sui pazienti hanno confermato che si tratta di salmonella.

Molti dei turisti intossicati sono stati assistiti e trattati sul posto dal personale sanitario.

Per una ventina di persone, tra cui cinque minorenni e un neonato, è stato necessario il trasporto al pronto soccorso. Nelle ore successive, riporta Telecinco, sono stati tutti dimessi tranne due, che restano ricoverati in ospedale in osservazione.

Le indagini

Le autorità sanitarie hanno disposto la chiusura immediata della cucina dell’hotel e la disinfestazione totale della struttura.

Sono in corso accertamenti per cercare di risalire all’origine del focolaio di salmonella, gli ispettori hanno visitato l’albergo e prelevato vari campioni di cibo.

Secondo quanto ricostruito, i primi intossicati avrebbero iniziato a sentirsi male dopo un pranzo consumato nella giornata di sabato.