Salmonella nei pomodori in Emilia-Romagna e Toscana, divieto di mangiarli crudi in scuole e ospedali

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’Emilia-Romagna lancia l’allerta salmonella. La Regione infatti ha pubblicato un’ordinanza con divieto di somministrazione di pomodorini presso tutti gli operatori privati e pubblici della ristorazione collettiva scolastica, socio-assistenziale, ospedaliera e delle case di cura. La firma è del governatore Michele de Pascale, in seguito a numerosi casi di salmonellosi collegati al consumo di pomodorini della varietà ciliegino e datterino crudi. Anche la Toscana li vieta.

Ordinanza per limitare l’uso dei pomodorini

La Regione Emilia-Romagna è corsa ai ripari dopo numerosi casi di salmonellosi da Salmonella enterica, soprattutto da sierotipi S. Typhimurium var. monofasica e da S. Strathcona. Si tratta di varietà che sono state associate al consumo dei pomodorini della varietà ciliegino e datterino crudi provenienti dalle province di Ragusa e Caltanissetta.

Da qui l’ordinanza, a firma di Michele de Pascale, che punta a tutelare scuole, strutture ospedaliere e residenze per anziani e persone fragili nel territorio regionale. Per farlo è stato necessario il divieto di somministrazione dei pomodorini non sottoposti al trattamento termico di cottura.

Stessa direzione presa dalla Regione Toscana. Lo stop in questo caso riguarda anche tutti quei prodotti per i quali non sia possibile documentare con certezza la provenienza.

I casi di salmonellosi

La Regione, dopo casi registrati anche in Puglia, Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, parla di una situazione sotto controllo.

Al momento, però, la sorveglianza genomica, condotta dal Centro di epidemiologia genomica sui casi di salmonellosi, resta alta, considerando la presenza di 112 casi che risultano geneticamente associati alla contaminazione da salmonella in pomodorini.

L’ordinanza si inserisce in un quadro di più difficili indagini sulla tracciabilità delle filiere del pomodoro fresco. Questa infatti non sempre consente la corretta individuazione degli operatori interessati. Per questo la Regione ha deciso di agire in maniera più drastica e preventiva.

Quando cesserà l’allerta?

Il responsabile del Settore prevenzione collettiva e sanità della Regione, Giuseppe Diegoli, ha spiegato che l’ordinanza è rivolta alle popolazioni più sensibili, come quella scolastica o quella più anziana.

Però il problema della contaminazione nei pomodorini datterini e ciliegini coinvolge tutti i possibili consumatori. Inoltre è un evento conosciuto in Europa da tempo e che in Emilia-Romagna ha provocato casi isolati solo di recente. Non esiste quindi un vero e proprio focolaio, sottolinea.

Secondo Diegoli già nelle prossime settimane il ministero dovrebbe riuscire a individuare la sorgente della contaminazione e, una volta tracciati i produttori che hanno causato tale contaminazione, l’ordinanza verrà revocata. In ogni caso, basta una breve cottura di quei pomodorini per evitare qualsiasi rischio per la salute.