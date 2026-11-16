Salmonella nel pomodoro datterino, richiamato il lotto 4406 di L'Ortofrutticola: "Non consumare il prodotto"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il sito del Ministero della Salute riporta un richiamo alimentare relativo a un lotto di pomodoro datterino a causa della presenza di salmonella. Il lotto in questione non va consumato – come specifica il richiamo – e va riportato immediatamente al punto vendita, dove di norma è possibile ottenere un rimborso.

Richiamato pomodoro datterino

Il richiamo alimentare è relativo al lotto 4406 di pomodoro datterino in confezione da 500 grammi, a marchio “L’ortofrutticola F Srl“. Tutti gli altri lotti, in mancanza di comunicazioni differenti, vanno considerati sicuri.

Si riportano altre informazioni utili all’identificazione del prodotto: marchio di identificazione dello stabilimento, Mediterranea Snc di Milanese R.&C.a; sede dello stabilimento, contrada Fanello M.O.F. Box 50, 97019 Vittoria (RG).

Ministero della Salute

Allarme dopo diversi casi di salmonellosi

Diversi casi di salmonellosi hanno preoccupato l’opinione pubblica e hanno spinto le autorità preposte a intervenire. Dopo l’escalation di casi, la regione Emilia-Romagna ha vietato la somministrazione di pomodorini crudi (nelle varietà datterini e ciliegini) in tutte le mense scolastiche, socioassistenziali, ospedaliere e nelle case di cura, sia pubbliche che private. Il divieto è in vigore fino a data da destinarsi.

Nella provincia di Foggia, invece, dopo l’aggiornamento delle misure precauzionali, le mense scolastiche, ospedaliere e socio-assistenziali possono tornare a servire pomodori freschi crudi.

Nei giorni precedenti furono 18 lotti di uova e un lotto di confettura di mirtilli ad essere richiamati per rischio salmonella.

I sintomi della salmonella

Come evidenzia l’Iss (Istituto Superiore di Sanità), “la salmonella è l’agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche”. È presente in natura con più di 2.000 varianti.

La salmonellosi si trasmette per via oro-fecale, attraverso l’ingestione di cibi o bevande contaminate o per contatto, attraverso la manipolazione di oggetti o piccoli animali in cui siano presenti le salmonelle. I principali veicoli di trasmissione della salmonella sono: alimenti, acqua contaminata e piccoli animali domestici.

Il cibo contaminato solitamente non mostra variazioni nelle caratteristiche organolettiche (colore, odore, sapore e consistenza). Sono alimenti a maggiore rischio:

uova crude (o poco cotte) e derivati a base di uova;

latte crudo e derivati del latte crudo;

carne e derivati;

salse e condimenti per insalate;

preparati per dolci e creme;

gelato;

frutta e verdura (angurie, pomodori, germogli di semi, meloni, insalata, sidro e succo d’arancia non pastorizzati) contaminate durante il taglio.

I sintomi più comuni della salmonellosi comprendono:

febbre;

dolore addominale;

nausea;

vomito;

diarrea.

Ma possono manifestarsi forme cliniche più gravi (batteriemie o infezioni focali a carico per esempio di ossa e meningi) soprattutto in soggetti fragili: anziani, bambini e soggetti con deficit immunitario.

I sintomi della salmonellosi possono comparire tra le 6 e le 72 ore dall’ingestione di alimenti contaminati e durano per 4-7 giorni. Nella maggior parte dei casi la malattia si risolve da sola. Nei casi più gravi è necessario il ricovero.