Salmonella nelle scuole in Valtrompia a Brescia, decine di bimbi in ospedale dopo il pasto: che c'era nel menù

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un focolaio di salmonella ha colpito diverse scuole della Valtrompia, in provincia di Brescia, con decine di bambini finiti in ospedale. I primi malesseri sono comparsi tra l’11 e il 13 settembre fra gli alunni e il personale di Gardone Val Trompia, poi altri casi si sono registrati in vari comuni della valle. Le indagini di Ats e Nas si concentrano sul servizio di ristorazione.

Salmonella nelle scuole della Valtrompia, i numeri del focolaio

Come riporta il Giornale di Brescia, i primi disturbi sono stati segnalati nelle scuole dell’infanzia e primarie di Gardone, Inzino e Magno, oltre che nel nido di Concesio, servito dalla stessa ditta.

Il bilancio ufficiale diffuso da Ats Brescia parla di 28 casi notificati fra bambini e adulti, con 10 piccoli ricoverati, tutti stabili o in miglioramento.

Le cronache locali indicano però numeri più ampi, con circa un centinaio di bambini che avrebbero manifestato sintomi compatibili con una gastroenterite e una trentina di ricoveri.

I casi riguardano anche Marcheno, con le frazioni di Brozzo e Magno, oltre a Lumezzane e Villa Carcina.

All’ospedale Civile di Brescia è stata allestita un’area dedicata ai piccoli pazienti arrivati dalla valle.

La mensa sospesa e le verifiche sul centro cottura

Il sindaco di Gardone Giuliano Brunori ha disposto in via precauzionale la sospensione del servizio di ristorazione nelle scuole dell’istituto comprensivo.

La misura è durata un giorno, perché dal 15 settembre i pasti sono preparati in una struttura alternativa individuata dall’amministrazione.

Resta invece fermo il centro cottura di Inzino, sul quale proseguono le verifiche degli ispettori.

L’alimento all’origine del contagio non è stato ancora individuato e per stabilire se gli episodi appartengano allo stesso focolaio occorre attendere la tipizzazione del ceppo.

Salmonella, sintomi e rischi

Secondo l’Istituto superiore di sanità, la salmonellosi si manifesta di solito fra le 6 e le 72 ore dall’ingestione dell’alimento contaminato.

I sintomi più comuni sono diarrea, crampi addominali, febbre, nausea e vomito, e nella maggior parte dei casi si risolvono entro pochi giorni senza necessità di terapie specifiche.

Il rischio principale è la disidratazione, che risulta più insidiosa nei bambini piccoli, negli anziani e nelle persone con difese immunitarie ridotte.

In questi casi può rendersi necessario il ricovero per la reidratazione, come avvenuto per alcuni dei pazienti della Valtrompia.