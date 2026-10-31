Salmonella, richiamo di 18 lotti di uova fresche e di un lotto di confettura di mirtilli: i marchi interessati

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Diciotto lotti di uova fresche a marchio Latteria Chiuro e un lotto di confettura extra di mirtilli Cascina Balcarino sono stati posti sotto la lente d’ingrandimento e quindi richiamati per la presenza di salmonella. Il Ministero della Salute ha pubblicato i due avvisi il 29 ottobre e chi ha in casa confezioni con i lotti indicati non deve consumarle.

Uova Latteria Chiuro, i 18 lotti richiamati e le date di scadenza

Le uova sono di categoria A, taglia media, da galline allevate a terra e vendute in confezioni da sei. Nell’avviso il motivo del richiamo è la presenza di Salmonella Enteritidis. I lotti richiamati sono L 241026, 251026, 261026, 271026, 281026, 291026, 311026, 011126, 021126, 031126, 041126, 051126, 071126, 081126, 091126, 101126, 111126 e 121126, con scadenze comprese tra il 24 ottobre e il 12 novembre 2026.

A commercializzarle è la Latteria Sociale di Chiuro, in provincia di Sondrio, mentre le ha prodotte La Quercia Società Cooperativa Sociale nello stabilimento di località Prescat 1 a Mese, con marchio di identificazione ITK034XUE.

L’avviso porta la data del 23 ottobre, ma sul sito del Ministero è comparso soltanto nel tardo pomeriggio del 29, sei giorni dopo. A quel punto quasi un terzo dei lotti aveva già superato la data di scadenza.

Per l’azienda di Mese non è il primo richiamo. Il 26 ottobre il Ministero aveva già pubblicato quello delle uova vendute con il marchio La Quercia, ritirate per Salmonella Enteritidis in confezioni da sei e con scadenze dal 23 ottobre al 18 novembre 2026. Anche quell’avviso era datato 23 ottobre. I richiami delle uova biologiche NaturaSì e Olivero Claudio della settimana scorsa, invece, riguardano un altro produttore e la Salmonella typhimurium.

Confettura extra di mirtilli Cascina Balcarino, il lotto da controllare

Il secondo avviso è datato 28 ottobre e riguarda la confettura extra di mirtilli a marchio Cascina Balcarino, venduta in vasetti da 340 grammi. Il lotto richiamato è il 30/03/2026, con termine minimo di conservazione al 30 marzo 2029.

Ministero della Salute

L’azienda ha lo stabilimento in via Castelbarco 53 a Orzinuovi, in provincia di Brescia. Nel testo dell’avviso si parla di presenza di salmonella nel prodotto, senza che venga indicato il sierotipo.

Salmonella, cosa fare con i prodotti acquistati e quali sono i sintomi

Se a casa si hanno questi prodotti, bisogna riportarli al punto vendita in cui sono stati acquistati. Per capire se la confezione che si ha in casa rientra nel richiamo non basta guardarla, toccarla o annusarla, perché secondo l’Istituto superiore di sanità un alimento contaminato di solito non mostra alterazioni che si possano notare con i soli sensi.

La salmonellosi è molto simile a una gastroenterite, con diarrea, vomito, nausea, dolori addominali e febbre. I sintomi compaiono tra le 6 e le 72 ore dopo aver mangiato l’alimento contaminato, più spesso tra le 12 e le 36, e durano da quattro a sette giorni. Nel caso invece si prenda la salmonella, bisogna contattare il proprio medico, e solitamente l’infezione è lieve e si risolve senza ricovero. Le fasce più a rischio sono anziani, bambini e persone con le difese immunitarie basse.