Salmonella Stanley, focolaio in Europa forse causato da noodles aromatizzati: a cosa prestare attenzione

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dopo una serie di investigazioni, Efsa ed Ecdc sono giunti alla conclusione che il focolaio di Salmonella Stanley che ha colpito vari Paesi europei con 106 casi sarebbe da imputare a un un marchio di noodles aromatizzati. Le autorità europee non hanno diffuso il nome del produttore e non hanno reso noti i marchi a rischio. Trattandosi di prodotti secchi, economici e a lunga conservazione è probabile che migliaia di persone in Europa li abbiano in cucina.

I noodles a rischio salmonella

I noodles in questione, come risulta dalle investigazioni di Efsa (European Food Safety Authority) ed Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control), sono commercializzati come cibo semipreparato non pronto al consumo, che richiede la cottura prima di essere consumato, come indicato sulle etichette del produttore, in confezioni molto economiche.

Ma dalle interviste è emerso che diversi pazienti, soprattutto bambini, li avrebbero consumati anche crudi.

Nel documento diffuso dalle due agenzie europee, come detto, non vengono resi noti produttori o brand, ma ci si riferisce ai noodles solo come a Prodotto A, B o C, oppure come a Brand A, B o C oppure ancora come a Lotto A o Lotto B.

Ciò che però è certo è che tutti i prodotti coinvolti arrivano dall’Ucraina. E i noodles coinvolti sono quelli al:

gusto pollo;

gusto pollo piccante;

gusto manzo.

C’è poi un terzo indizio: i lotti sul banco degli imputati riportano come data di scadenza aprile 2027.

Altri noodles dello stesso produttore

Viene poi specificato che oltre alle tipologie menzionate, che si sospettano essere coinvolte nei contagi da Salmonella Stanley, lo stesso produttore ha esportato noodles con numerosi altri aromi: pollo fritto, anatra, formaggio e pancetta, verdure, gamberetti, mix e curry.

Consigli per i consumatori

Le autorità per la sicurezza alimentare dei Paesi interessati hanno messo in atto misure di controllo, tra cui il richiamo dei prodotti coinvolti, che ridurranno la probabilità di nuove infezioni legate a questo focolaio.

Ma, si aggiunge, il punto (o i punti) di contaminazione non sono ancora stati individuati. Efsa ritiene quindi “probabile che si verifichino ulteriori casi“, soprattutto perché questi prodotti hanno una scadenza lunga e potrebbero rimanere nelle dispense delle famiglie per molto tempo.

I sintomi della salmonella

Il sito dell’Iss mette in guardia in merito ai sintomi della salmonella, che vanno dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale (febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea) fino a forme cliniche più gravi (batteriemie o infezioni focali a carico per esempio di ossa e meningi) che si verificano soprattutto in soggetti fragili (anziani, bambini e soggetti con deficit a carico del sistema immunitario).

Nella maggior parte dei casi la malattia ha un decorso benigno e passa da sé. Ma nei casi più gravi è necessario il ricovero. La salmonellosi, talvolta, può essere asintomatica.

La terapia

Generalmente la salmonella richiede una terapia di supporto a base di soluzioni orali reidratanti, che servono per compensare l’acqua e i sali persi con il vomito e la diarrea, fermenti lattici e probiotici.

Si sconsiglia di ricorrere agli antibiotici senza indicazione medica: il rischio è quello di aggravare il quadro. Ospedalizzazione e uso di antibiotici sono indicati solo nei casi gravi: nei neonati al di sotto dei 3 mesi e in soggetti con malattie cronico-degenerative.