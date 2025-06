Salsiccia stagionata ritirata dai supermercati per presenza di salmonella infantis, qual è il lotto richiamato

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un prodotto per presenza di salmonella infantis. L’articolo interessato è la salsiccia stagionata prodotta dall’azienda David Salumi S.r.l.. Il lotto cui fa riferimento l’intervento del Ministero è il 02.04.25B. Si consiglia quindi di non consumarlo e di riportare le confezioni ancora sigillate presso il punto vendita in cui sono state acquistate.

Ritirato un lotto di salsiccia stagionata

Un lotto di salsiccia stagionata non può essere consumato. Lo stabilisce un avviso pubblicato sul sito del Ministero della Salute, che ne dispone il ritiro per la presenza del batterio salmonella infantis.

Nello specifico si tratta del lotto 02.04.25B con scadenza prevista per l’11 ottobre 2025, confezionato in atmosfera protettiva (ATP) dal peso di 2,5 kg oppure in atmosfera sottovuoto (SV) da 0,30 kg.

L’azienda che produce la salsiccia stagionata interessata dal richiamo è la David Salumi S.r.l. con sede a San Venanzo (Terni).

Il Ministero consiglia di non consumare il prodotto e di consegnare le confezioni ancora sigillate presso il punto vendita in cui sono state acquistate.

Cos’è la salmonella infantis

La salmonella infantis è un batterio del sierotipo della salmonella e si individua principalmente nella filiera avicola, nello specifico tra gli allevamenti di polli da carne e di tacchini. La sua diffusione, secondo l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, preoccupa gli esperti per la presenza sempre crescente in tutta Europa.

A preoccupare gli studiosi è la sua difficoltà di isolamento ed eradicazione. La salmonella infantis può causare la salmonellosi che comporta episodi di emesi e dissenteria.

Il recente ritiro del tartufo dolce

La salmonella è stata la causa di un altro ritiro, in tempi recenti, di almeno due lotti di tartufo dolce prodotto dall’azienda Golosità dal 1885 Srl con sede a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo.

Il motivo del richiamo era la possibile presenza di salmonella, citata anche da Matteo Bassetti per ricordare le possibili cause di un’intossicazione alimentare che ha colpito la squadra della Salernitana dopo aver consumato un pasto a base di riso al termine di una partita contro la Sampdoria.