Salta il concerto di Francesco Gabbani a Vinovo, "non c'erano le condizioni": perché è stato annullato

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il concerto di Francesco Gabbani previsto per giovedì 27 agosto all’Ippodromo di Vinovo è stato annullato. L’evento non si svolgerà per motivi organizzativi che impediscono di garantire le condizioni necessarie alla corretta realizzazione dello spettacolo. Lo ha comunicato A1 Concerti attraverso una nota. Lo stesso cantante ha confermato la notizia, dicendosi dispiaciuto per la cancellazione della data piemontese.

Vinovo, annullato il concerto di Francesco Gabbani

“Per ragioni organizzative non imputabili all’artista né al suo team, il concerto di Francesco Gabbani, previsto il 27 agosto 2026 all’Ippodromo di Vinovo è stato annullato”, si legge nella nota diramata da A1 Concerti.

“La data – prosegue il comunicato – stava registrando un’ottima risposta da parte del pubblico ed era prossima al sold out. Tuttavia la società organizzatrice del festival non è attualmente in grado di garantire le condizioni necessarie per il corretto svolgimento dell’evento. Per questo motivo, e al fine di tutelare il pubblico, abbiamo deciso di procedere con l’annullamento”.

ANSA

Il commento del cantante: “Decisione che non dipende da me”

“Ciao a tutti, mi dispiace molto per l’annullamento del concerto di Vinovo. Purtroppo si tratta di una decisione che non dipende né da me né dal mio team: la società organizzatrice del festival non è attualmente in grado di garantire le condizioni necessarie per il corretto svolgimento dell’evento”. Lo ha scritto Gabbani in una storia Instagram.

“So – ha aggiunto l’artista – che molti di voi hanno riscontrato problemi con il link per richiedere il rimborso. Mi hanno confermato che ora è stato sistemato e funziona correttamente, quindi ve lo condivido nuovamente qui sotto così da permettervi di procedere con la richiesta. Grazie per la comprensione e mi auguro di potervi incontrare presto su un altro palco”.

Il retroscena sul motivo della cancellazione della data

Come riporta Today, “fonti vicine all’artista ribadiscono quanto già emerso, sottolineando poi che gli organizzatori (locali) non sono riusciti a far fronte ad altri impegni presi. Insomma: una sovrapposizione di artisti o qualcosa di simile? Pare di sì. Inoltre è stato fatto presente che la data non verrà recuperata”.

Come chiedere il rimborso del biglietto

Chi ha acquistato il biglietto per l’evento annullato può chiedere il rimborso attraverso la piattaforma Ticketone, seguendo i passaggi che si trovano nell’area “info e modalità rimborsi”.

Il denaro verrà riaccreditato sullo strumento di pagamento utilizzato per l’acquisto originario o per mezzo di un bonifico bancario. Oppure, laddove previsto dalle disposizioni di legge, attraverso l’emissione di un voucher.

Una volta inserita correttamente la richiesta, la gestione della pratica di rimborso potrebbe richiedere fino a 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Francesco Gabbani confermato a X Factor

Francesco Gabbani sarà protagonista a X Factor anche nell’edizione 2026. Il cantante è stato riconfermato nel ruolo di giurato. Andrà quindi nuovamente a sedersi al fianco di Jake La Furia e Paola Iezzi. Non di Achille Lauro che ha deciso di lasciare il talent show per dedicarsi ai suoi progetti professionali. L’artista romano sarà sostituito da Irama.