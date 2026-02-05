Salta l'acquisizione di Kasanova da parte di Ovs, rinuncia per "condizioni non soddisfatte" sull'offerta

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È saltata definitivamente l’acquisizione di Kasanova da parte di Ovs. Il gruppo veneto ha fatto decadere la propria offerta in quanto “non si sono verificate le condizioni a cui la stessa era subordinata”. Già a gennaio era stato annunciato il ritardo di un mese dell’acquisto che ora è sfumato del tutto nonostante i conti dell’azienda di abbigliamento e prodotti per la casa e la bellezza siano floridi.

Ovs-Kasanova: trattativa sfumata

Ovs non acquisirà Kasanova. Questo quanto comunicato dal gruppo veneto guidato dall’ad Stefano Beraldo dopo diversi mesi di trattative e un’offerta prima proposta e poi ritirata.

Nello scorso mese di gennaio, Ovs aveva annunciato un ritardo di un mese nell’acquisizione che andava avanti da novembre quando era stata presentata un’offerta vincolante per acquistare il 100% dell’azienda.

Perché è saltata l’acquisizione

Per rilevare Kasanova, come ricostruisce Il Corriere della Sera, Ovs prevedeva la sottoscrizione di un aumento di capitale fino a 15 milioni di euro. L’anno prima, Kasanova aveva richiesto l’accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi e aveva operato diverse chiusure – tra i 700 punti vendita – dei negozi meno redditizi e in generale un piano di riduzione costi ed inefficienze.

“Con riferimento all’offerta vincolante finalizzata ad ottenere il 100% di Kasanova, il consiglio di amministrazione di Ovs ha deliberato di far decadere la propria offerta in quanto non si sono verificate le condizioni a cui la stessa era subordinata”, si legge in un comunicato.

Come detto, già a gennaio, Ovs aveva dichiarato tempistiche più lunghe del previsto a causa della procedura istruttoria e deliberativa da parte delle banche. Il closing per acquisire il gruppo di prodotti casalinghi, arredo e tessile era vincolato alla chiusura degli accordi con i creditori finanziari e l’azzeramento del capitale per perdite ma, in assenza di un’intesa con le banche, Ovs ha deciso di non confermare la propria offerta.

I dati del 2025

La comunicazione dello stop all’acquisizione di Kasanova da parte di Ovs è arrivata contestualmente alla diffusione dei dati sull’esercizio dell’anno appena concluso del gruppo italiano di abbigliamento prodotti per la casa e la bellezza. Quello appena trascorso è stato un anno positivo per Ovs i cui conti per il 2025 hanno registrato un importante incremento.

Le vendite sono cresciute del 7%, l’ebitda si può stimare ora tra i 216 e i 218 milioni di euro, con una crescita dell’11%, mentre la generazione di cassa è aumentata di oltre il 20% rispetto al 2024.

Inoltre, lo scorso ottobre è stato aperto il primo negozio Ovs in India a Nuova Delhi.