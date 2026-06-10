Salta la riforma dei medici di famiglia, ira di Guido Bertolaso che lascia la riunione e annuncia dimissioni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il ministero della Salute ha rinunciato alla riforma dei medici di famiglia. Si cercherà quindi solo un accordo con i professionisti, mentre prima invece si parlava di un passaggio alla dipendenza di una parte di questi. L’assessore alla salute della Lombardia, Guido Bertolaso, non è stato per nulla soddisfatto e ha detto che si dimetterà dal ruolo di vice coordinatore degli assessori, lasciando la riunione durante l’incontro della commissione sanità della conferenza delle Regioni.

Addio alla riforma della medicina territoriale

Il ministero della Salute ha annunciato ufficialmente la rinuncia alla riforma della medicina territoriale. Questa prevedeva l’inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro.

Da fonti ministeriali e non, arriva però la conferma della decisione del ministro Orazio Schillaci. La marcia indietro non è piaciuta a molti, soprattutto all’assessore alla salute della Lombardia Guido Bertolaso.

Durante l’incontro della commissione sanità della conferenza delle Regioni non solo ha dichiarato che si dimetterà dal ruolo che ricopriva, ovvero quello di vice coordinatore degli assessori, ma ha anche lasciato la riunione.

Cosa resta del decreto?

Della riforma dei medici di famiglia, che permetteva una maggiore presenza sul territorio, resta poco. Si parla di un accordo, che andrebbe ancora approvato con un emendamento al provvedimento del governo, con il quale si chiederà ai medici di dare sei ore di disponibilità per le case di comunità.

Queste case di comunità sono da riempire, mancano i professionisti e la riforma dei medici di famiglia avrebbe permesso alle strutture finanziate dal PNRR di esistere.

Salvare la riforma è probabilmente impossibile, ma potrebbe partire una seconda fase dove verranno riproposti alcuni passaggi bocciati dal centrodestra come la specializzazione in medicina generale e l’assistenza del pediatra fino a 18 anni.

Il disaccordo della Lombardia di Bertolaso

Molte regioni guidate dal centrodestra avevano firmato la proposta e tra queste in prima linea c’era proprio la Lombardia. A bloccare la riforma è stato però lo stesso centrodestra dopo che i sindacati dei medici hanno fatto pressioni.

Guido Bertolaso è stato molto duro nel commentare la decisione e ha espresso “profondo dissenso e immensa amarezza” sulla vicenda. Di fronte a questo, ha deciso di dimettersi dal ruolo di vice coordinatore della commissione e ha lasciato la riunione.

Secondo lui, infatti, il provvedimento che prevederebbe l’accordo di sei ore non serve, serviva una riforma più organica.