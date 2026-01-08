Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattata una denuncia a Taranto dove un 45enne della provincia jonica è stato ritenuto presunto responsabile di inosservanza delle prescrizioni dei provvedimenti dell’Autorità di Polizia in materia di sicurezza pubblica.

Controlli durante lo spettacolo pirotecnico

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il 3 gennaio scorso, in occasione di un evento di pubblico spettacolo che prevedeva l’accensione di fuochi pirotecnici, il Team Artificieri della Questura di Taranto ha effettuato un controllo mirato a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Divisione Polizia Amministrativa.

Le irregolarità riscontrate

Durante l’ispezione, gli agenti hanno rilevato diverse irregolarità sul terrazzo di uno stabile adiacente al luogo dell’evento, dove erano già stati posizionati tutti gli artifizi pirotecnici. In particolare, sono state riscontrate l’assenza dei previsti estintori, la mancanza della segnaletica necessaria per delimitare e interdire la zona di accensione e l’assenza di personale specializzato sul posto.

Inoltre, alcuni dei manufatti esplodenti erano stati collocati in modo pericoloso sul davanzale del terrazzo, con il rischio concreto che, in caso di caduta, potessero ferire gli spettatori presenti all’evento.

Identificazione e provvedimenti nei confronti del dipendente

Nel corso del controllo, i poliziotti hanno identificato un dipendente dell’azienda incaricata dello spettacolo pirotecnico, giunto sul posto quando l’ispezione era già iniziata. Dal controllo documentale è emerso che il dipendente era privo della prevista polizza assicurativa sulla vita, obbligatoria per chi opera in questo settore.

Al termine degli accertamenti, al dipendente è stato ritirato il patentino autorizzativo alla fabbricazione, vendita e uso di materiale pirotecnico. La decisione è stata presa anche alla luce del fatto che, nel 2024, lo stesso era già stato deferito all’Autorità Giudiziaria per commercio abusivo di materiale esplodente.

Sequestro dei fuochi d’artificio

Sentita l’Autorità Giudiziaria competente, il Team Artificieri della Polizia di Stato ha proceduto al sequestro di tutti i fuochi d’artificio già predisposti per l’accensione. Il materiale è stato affidato a una ditta specializzata, in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

