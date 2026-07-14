Saluti fascisti al comizio di Roberto Vannacci a Pescara, contestazione e tensione: interviene la polizia

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Clima teso a Pescara durante il comizio di Roberto Vannacci, arrivato per ufficializzare il passaggio a Futuro Nazionale dei consiglieri comunali Valeria Toppetti e Cristian Orta. Circa cento contestatori hanno risposto con cori antifascisti ai saluti romani: la polizia è intervenuta in tenuta antisommossa per separare i gruppi.

Pescara, contestato Roberto Vannacci

Il primo comizio abruzzese di Roberto Vannacci da leader di Futuro Nazionale ha incontrato momenti di forte tensione. Il generale era arrivato a Pescara martedì 14 luglio, nel primo pomeriggio, per una conferenza stampa nell’aula consiliare del Comune.

Il motivo era l’ufficializzazione dell’ingresso nel movimento dei consiglieri comunali Valeria Toppetti e Cristian Orta, entrambi ex assessori della giunta guidata dal sindaco Carlo Masci. La prima lascia Forza Italia, il secondo Fratelli d’Italia.

ANSA

Alle 18:30, invece, il comizio pubblico in piazza Sacro Cuore. Ad attenderlo circa un centinaio di manifestanti, riuniti in un presidio antifascista promosso da Anpi, Cgil e altre sigle di sinistra, che hanno accolto il leader di Futuro Nazionale al grido di “fascisti, tornate nelle fogne”, intonando “Bella Ciao” e cori antifascisti per tutta la durata del comizio.

I contestatori hanno esposto anche striscioni come “Futuro Nazionale, servi del capitale” e “Gramsci vive (e lotta insieme a noi)”.

Saluti fascisti tra la folla

Tra i sostenitori del generale, come testimoniato da diversi video, non sono mancati saluti fascisti e cori sulla “remigrazione”. Gli agenti di polizia, in tenuta antisommossa, sono stati costretti a intervenire per evitare che i due schieramenti venissero a contatto.

Dal palco Vannacci ha replicato ai contestatori citando un motto di Gabriele D’Annunzio, poi ripreso da Benito Mussolini: “Me ne frego, me ne frego, me ne frego”.

Prima ancora aveva commentato l’ingresso dei due nuovi consiglieri parlando di “un bellissimo giorno” e giocando sulla data dell’iniziativa: “Oggi è il 14 luglio e 237 anni fa iniziava la rivoluzione francese con la presa della Bastiglia”. Ai suoi sostenitori ha anche detto: “Più ci contestano, più vinciamo”.

Chiudendo l’intervento ha ironizzato sui manifestanti: “Questi signori hanno reso la serata ancora più divertente, ci hanno fornito questo spettacolo, sembra di stare allo zoo”. Sulla stessa linea il deputato di Futuro Nazionale Rossano Sasso, che dal palco ha definito i contestatori “zecche rosse”.

Il tour abruzzese

La tappa pescarese fa parte di un tour regionale che il 15 luglio porterà Vannacci a Vasto, dove sono attese ulteriori adesioni al partito.

Nel suo intervento in aula consiliare, Toppetti ha spiegato la propria scelta come “dettata da valori, coerenza e coraggio”, mentre Orta ha parlato di “una scelta sentita in modo totale” dopo il confronto con i vertici del movimento, richiamando in particolare il tema della sicurezza in alcuni quartieri della città.