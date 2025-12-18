Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, 13 condannati dalla Corte d'Appello: "Pericolo"
Confermate dalla Corte d'Appello 13 condanne per i saluti romani fatti al corteo in memoria di Sergio Ramelli a Milano del 2018: la decisione
La Corte d’Appello di Milano ha confermato 13 condanne per i saluti romani durante il corteo a Milano del 29 aprile 2018 in memoria di Sergio Ramelli, l’esponente del Fronte della Gioventù ucciso da alcuni militanti di Avanguardia Operaia nel 1975. Accolta la richiesta della sostituta pg Olimpia Bossi, che ha definito “un pericolo per l’ordinamento costituzionale” queste manifestazioni “con centinaia di persone, schierate come formazioni paramilitari”.
- Le condanne per il corteo per Sergio Ramelli a Milano
- Chi era Sergio Ramelli e chi l'ha ucciso nel 1975
- Il corteo per Sergio Ramelli a Milano nel 2025
Le condanne per il corteo per Sergio Ramelli a Milano
La Corte d’Appello di Milano ha confermato 13 condanne a 4 mesi per militanti di estrema destra per manifestazione fascista per i saluti romani fatti, il 29 aprile 2018, durante il corteo per omaggiare la memoria di Sergio Ramelli.
La Corte d’Appello ha accolto la richiesta della sostituta pg Olimpia Bossi, che, sulla base della sentenza della Cassazione a Sezioni unite del 2024, ha spiegato, come riportato da ANSA, che “queste manifestazioni con centinaia di persone, schierate come formazioni paramilitari, non sono meramente commemorative, ma rappresentano un pericolo per l’ordinamento costituzionale“.
Fiori in memoria di Sergio Ramelli presso il Giardino Sergio Ramelli a lui dedicato a Milano.
Chi era Sergio Ramelli e chi l’ha ucciso nel 1975
Sergio Ramelli era uno studente di Milano e un militante della formazione di estrema destra Fronte della Gioventù, sezione studentesca del Movimento Sociale Italiano.
Il 13 marzo 1975 fu aggredito in via Paladini, mentre stava rientrando a casa, da alcuni militanti di Avanguardia Operaia, una formazione della sinistra extraparlamentare.
Massacrato e lasciato in fin di vita, Ramelli morì un mese dopo in ospedale, a 18 anni.
Il processo per l’omicidio di Ramelli prese il via nel 1987, dodici anni dopo l’aggressione mortale. Si concluse con otto condanne, confermate in appello nel 1989.
Il corteo per Sergio Ramelli a Milano nel 2025
Sergio Ramelli viene ricordato ogni anno con un corteo organizzato a Milano.
Anche nel 2025, l’evento per il 50esimo anniversario della morte del militante del Fronte della Gioventù si è concluso con il rito del “presente” e con il saluto romano.
La scena è stata ripresa in un video ripreso in via Paladini.
Da un palazzo vicino, durante lo svolgimento del corteo per Sergio Ramelli, è risuonata ad alto volume “Bella ciao“, il canto popolare dedicato alla Resistenza.